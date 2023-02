Ostia, ragazza disabile stuprata da ex consigliere comunale di Anzio

Un ex consigliere comunale di Anzio (Roma) è stato condannato a quattro anni e quattro mesi di reclusione. L’uomo ha ricoperto la carica di amministratore comunale dal 2008 al 2013 ed è stato accusato di cessione di droga e violenza sessuale aggravata dall’uso di armi e stupefacenti.

La vicenda

La vicenda risale al 25 febbraio 2022. Secondo le indagini la vittima, una ragazza affetta da disabilità al 100% e di un grave disturbo borderline della personalità, ha denunciato l’uomo per aver abusato di lei sfruttando la sua dipendenza da droghe.

L’ex consigliere aveva conosciuto la donna in un supermercato vicino all’ospedale San Camillo, parlando di religione e fede. L’uomo ha deciso quindi di trascorrere la serata alle dune di Ostia, dove si è consumata la violenza.

Essendo a conoscenza della sua dipendenza da droghe, gli ha offerto della cocaina, e successivamente ha abusato di lei, minacciando di ucciderla con una pistola. La mattina dopo, svanito l’effetto della cocaina e svegliandosi sola in spiaggia, decide di denunciare l’avvenimento alle autorità. L’uomo viene subito rintracciato e arrestato.

Il Pm aveva chiesto l’assoluzione, il giudice invece ha confermato la condanna per quattro anni e quattro mesi di reclusione.

Gli anni da consigliere comunale

Non è stata la prima inchiesta a carico dell’ex consigliere comunale, infatti nel corso del mandato l’uomo aveva visto la sua carriera politica naufragare per il coinvolgimento in un’inchiesta sugli investimenti della camorra ad Anzio.

© Riproduzione riservata