Ostia, rapinatore 50enne con l’accetta incastrato dalle “visualizzazioni” dei video finiti in rete

A Ostia le “visualizzazioni” hanno avuto un peso decisivo: i frame audio-video delle telecamere, finiti in rete dopo l’ultimo colpo, hanno portato dritti a un cinquantenne romano ora in carcere. La Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Roma: l’uomo è gravemente indiziato di due rapine aggravate commesse in pochi giorni, con modalità simili e un dettaglio che ha attirato l’attenzione di chi lo conosceva.

Ostia, rapinatore incastrato dalle “visualizzazioni”: la sequenza dei due colpi

Secondo quanto ricostruito dagli agenti del X Distretto Lido, l’uomo avrebbe messo a segno due rapine in cinque giorni. L’ultimo episodio risale a metà dicembre ed è avvenuto in un bar al capolinea del treno che collega Roma e Ostia, luogo di passaggio costante, con lavoratori e pendolari. Pochi giorni prima, invece, era stata presa di mira una pizzeria in zona Ostia Antica.

In entrambi i casi il copione sarebbe stato lo stesso: volto coperto, minacce rapide, richiesta dell'incasso e fuga.

Ostia, rapinatore incastrato dalle “visualizzazioni”: cappuccio, passamontagna e accetta

La strategia descritta dagli investigatori si basava su un travisamento "classico", con cappuccio della felpa e passamontagna, ma anche su un'arma impropria dal forte impatto intimidatorio: un'accetta. Con quella, stando alle contestazioni, il cinquantenne avrebbe minacciato i gestori e gli addetti alle casse, costringendoli a consegnare il denaro.

Azioni brevi, tese, con un elemento psicologico evidente: puntare sulla paura, ridurre al minimo il tempo di reazione, impedire qualunque opposizione.

Ostia, rapinatore incastrato dalle “visualizzazioni”: il riconoscimento grazie ad accento e abiti

Il passaggio decisivo non è arrivato solo dalla tecnologia, ma dall’effetto combinato di web e memoria. I filmati estrapolati dai sistemi di videosorveglianza, diventati virali all’indomani dell’ultimo colpo, hanno reso riconoscibili particolari che in strada sfuggono: il forte accento romano, l’abbigliamento vistoso, dai pantaloni mimetici alla felpa con il logo di una società sportiva.

Un conoscente, dopo averlo individuato nei video circolati online, si è rivolto alla Polizia, offrendo un tassello utile a chi già stava ricostruendo i movimenti dell'autore.

Ostia, rapinatore incastrato dalle “visualizzazioni”: indagini, ordinanza e arresto in casa

L’attività investigativa del X Distretto Lido, coordinata dai magistrati della Procura di Roma del Dipartimento criminalità diffusa e grave, ha ricostruito “punto per punto” la mappatura dei colpi e la loro geografia. Al termine degli accertamenti, l’uomo è stato rintracciato nella sua abitazione, dove gli agenti hanno eseguito la misura restrittiva.

Un dettaglio, quasi beffardo, completa il quadro riferito dagli investigatori: al momento dell’arresto indossava la stessa “tenuta” usata durante le rapine, come se quel travestimento fosse diventato abitudine.

Ostia, rapinatore incastrato dalle “visualizzazioni”: cosa cambia adesso e la tutela delle vittime

Ora il cinquantenne è ristretto in carcere. Il caso riaccende l’attenzione sulla sicurezza degli esercizi commerciali, soprattutto nei punti di snodo come stazioni e capolinea, dove l’afflusso continuo può essere percepito dal malintenzionato come copertura ideale.

In questa vicenda, però, la circolazione delle immagini ha avuto un esito opposto rispetto al timore di “impotenza” spesso associato alle rapine: ha favorito un riconoscimento e ha rafforzato il lavoro di chi indaga, mettendo in fila riscontri e responsabilità.

Per completezza si precisa che le evidenze informative e investigative descritte attengono alla fase delle indagini preliminari: il soggetto è da considerarsi non colpevole fino a sentenza definitiva.