Ostia si accende di sapori: l’International Street Food torna sul litorale dal 30 maggio al 2 giugno

Un viaggio sensoriale tra cucine del mondo e identità locali

La brezza marina di Ostia accoglierà a braccia aperte uno degli eventi gastronomici più attesi dell’anno: dal 30 maggio al 2 giugno 2025, Piazza Magellano – conosciuta dai locali semplicemente come “il curvone” – si trasformerà in una tavolozza di profumi e sapori provenienti da ogni angolo del mondo. È qui che farà tappa la 49ª edizione dell’International Street Food 2025, la più imponente manifestazione dedicata al cibo di strada in Italia, organizzata da Alfredo Orofino, presidente dell’A.I.R.S. e figura ormai iconica nel panorama della ristorazione itinerante.

Cibo di strada, ma d’autore

Non è solo una sfilata di food truck, ma una rassegna della gastronomia itinerante di qualità, quella che si nutre di storie personali, di mani esperte e di passione. Ostia ospiterà alcuni tra i più rinomati ristoratori di strada italiani e internazionali. Dai sapori esotici come il kurtos ungherese e la paella valenciana, a eccellenze nostrane come la porchetta di Ariccia, gli hamburger di cinta senese, le bombette pugliesi e il panino con il polpo, ogni proposta racconta un territorio e un'identità.

Sarà possibile passare dai fritti di Don Fritto allo smash burger, dagli arrosticini abruzzesi alla cucina greca, fino ad arrivare alle specialità siciliane: un itinerario gastronomico che non richiede passaporto, ma solo appetito e curiosità. Il tutto accompagnato da una selezione accurata di birre artigianali, sia italiane che internazionali, per abbinamenti che esaltano ogni morso.

Oltre il gusto: una comunità in festa

Quello che rende unico questo appuntamento, però, non è solo la proposta culinaria. È l'atmosfera che si respira: informale, accogliente, familiare. Le piazze si animano, le persone si incontrano, si scambiano consigli su cosa assaggiare, si siedono ai tavoli condivisi e, anche senza conoscersi, finiscono per brindare insieme. Questo spirito conviviale è l'anima dell'International Street Food: creare comunità attraverso il cibo.

«Portiamo avanti un’idea semplice ma potente: il cibo unisce. Non importa da dove vieni, se trovi un buon piatto davanti a te, il dialogo inizia da solo», spiega Alfredo Orofino, che da quasi un decennio guida con entusiasmo questa carovana del gusto. E i numeri gli danno ragione: più di 200 tappe previste nel 2025, migliaia di visitatori ad ogni evento, una rete di chef e artigiani del gusto in costante crescita.

Una garanzia di qualità e innovazione

Ogni tappa è curata nei dettagli, con attenzione alle normative igienico-sanitarie, alla qualità degli ingredienti e alla sostenibilità. Gli chef presenti non sono semplici cuochi da strada: sono ambasciatori di sapori autentici, spesso reinterpretati con creatività, ma senza mai perdere il legame con la tradizione.

Chi visiterà Ostia in quei giorni non troverà solo cibo: troverà storie, dialetti, sorrisi e profumi che si mescolano con l’aria salmastra del mare. E forse, mentre si assapora un’arancina siciliana o un pulled pork affumicato lentamente, sarà impossibile non sentirsi parte di qualcosa di più grande: una celebrazione collettiva della diversità che ci nutre, dentro e fuori.

