Ostia, spiagge libere attrezzate: ecco chi sono le imprese giovanili under 35 vincitrici di sei lotti

Una svolta concreta tra sostenibilità, inclusione e gestione giovane

Dopo anni di polemiche, abbandoni e promesse mancate, Ostia riparte da nove spiagge libere attrezzate e da un dato che segna un cambio di paradigma: sei lotti su nove sono stati assegnati a imprese giovanili under 35. Una scelta che non è solo gestionale, ma culturale. Il mare di Roma – spesso al centro di tensioni tra balneari storici e cittadini in cerca di spazi pubblici – sembra ora orientarsi verso un modello ibrido, in cui la fruizione libera convive con un’organizzazione improntata a qualità, servizi e attenzione all’ambiente.

Oltre cinquanta offerte, ma tre spiagge restano in gestione diretta

La procedura, avviata a febbraio dal Comune di Roma, ha attirato 54 offerte per sei dei nove lotti messi a bando. Un dato che dimostra l’interesse reale verso un nuovo modo di concepire le spiagge libere: non più tratti residuali lasciati al caso, ma aree pubbliche attrezzate, curate e pensate per un’utenza ampia e variegata. Per i tre lotti non assegnati – Rosa dei venti, Blu e Arancio – sarà la società comunale Zetema, già attiva in ambito culturale e ambientale, a garantire i servizi essenziali, assicurando il presidio e la sicurezza della balneazione durante l’estate.

Un’opzione che evita la chiusura temporanea delle spiagge in attesa di future assegnazioni e, allo stesso tempo, rafforza il ruolo del pubblico come garante dell’accesso e della qualità.

Chi ha vinto e cosa offrirà: i progetti che cambiano il volto del litorale

Le sei spiagge assegnate (Rosa e Sabbia, Verde, Gialla, Grigia, SPQR e Bianca) saranno gestite da giovani imprese, selezionate per la qualità progettuale e per la coerenza con i valori richiesti dal bando: sostenibilità, inclusione, servizi. I nomi delle aziende vincitrici delineano un tessuto imprenditoriale nuovo, spesso al femminile, e capace di fare rete.

I vincitori:

Lotto 4 – Rosa e Sabbia: Becattini Sheila, ditta individuale

Becattini Sheila, ditta individuale Lotto 5 – Verde: Roshotels srl

Roshotels srl Lotto 6 – Gialla: To Be Ship srl

To Be Ship srl Lotto 7 – Grigia: Aurora Beach srl in RTI con Maria Vichi

Aurora Beach srl in RTI con Maria Vichi Lotto 8 – SPQR: Evoluzioni Ambientali soc. coop.

Evoluzioni Ambientali soc. coop. Lotto 9 – Bianca: L’Alimentari srls in RTI con Amore e Legnami srl

Cosa troveranno i cittadini su queste spiagge? Oltre alla consueta possibilità di accesso gratuito, sono previste attività sportive gratuite, aree gioco per bambini, servizi igienici accessibili, punti ristoro, postazioni per animali e percorsi per disabili. In più, i progetti integrano sistemi di produzione energetica da fonti rinnovabili e pratiche avanzate per la gestione dei rifiuti.

Il mare di Roma torna a essere un bene collettivo

«Ostia volta pagina e lo fa con i giovani», ha dichiarato il sindaco Roberto Gualtieri. Una frase che può sembrare una sintesi, ma che coglie il cuore di questa operazione. Dopo decenni in cui le spiagge romane sono state in gran parte dominate da concessioni private poco trasparenti e spazi liberi lasciati al degrado, oggi si torna a parlare di “modello Ostia” in termini positivi.

Non è solo un’iniziativa amministrativa: è un esperimento di gestione del bene comune in un ambito — il demanio marittimo — storicamente opaco e spesso al centro di scontri politici e legali. L’assegnazione trasparente, la partecipazione di imprese under 35 e il coinvolgimento diretto dei cittadini cambiano il paradigma: da “balneazione libera” a “vivibilità condivisa”.

Una visione a lungo termine: lo spazio pubblico come bene da valorizzare

L’assessore al Patrimonio Tobia Zevi ha sottolineato il valore simbolico e pratico di questo nuovo corso: “Le spiagge tornano al centro dell’estate romana con una gestione attenta, inclusiva e innovativa”. Dietro queste parole, una precisa direzione politica: riqualificare lo spazio pubblico non significa solo intervenire su degrado e abbandono, ma immaginare nuovi usi collettivi, inclusivi e sostenibili.

Nei prossimi giorni si procederà con le consuete verifiche amministrative sugli aggiudicatari, per poi firmare le concessioni. Le spiagge saranno operative entro l’inizio della stagione balneare, pronte ad accogliere romani, turisti e chiunque voglia vivere il mare come un diritto e non come un lusso.

Il litorale di Ostia, spesso percepito come un’appendice urbana marginale, torna al centro della visione strategica della città. Un luogo dove si può fare impresa, ma con responsabilità; dove si può accogliere, ma con regole chiare; dove il pubblico e il privato possono collaborare per offrire un servizio vero. Una spiaggia libera, finalmente, che sa cosa vuol dire essere davvero pubblica.

© Riproduzione riservata