Ostia, ucciso in un agguato Fabrizio Vallo, ex sorvegliato speciale

Agguato omicida nella sera di giovedì 2 febbraio a Ostia, quando un uomo è stato ucciso a colpi di arma da fuoco. La vittima è Fabrizio Vallo, 48 anni, con precedenti penali.

Fabrizio Vallo, freddato in un agguato sul portone

La vittima si trovava sul portone di casa in via Sommergibile quando è stato colpito da cinque proiettili che lo avrebbero colpito all’addome e in pieno volto.

I killer sarebbero stati almeno due, fuggiti subito dopo aver fatto fuoco. Gli inquirenti ritengono che l’omicidio sia un regolamento di conti legato allo spaccio di droga. Ex sorvegliato speciale, Vallo aveva trascorso diversi periodi in carcere per rapine ai danni di commercianti della zona. Sull’omicidio indagano i Carabinieri Ostia e il nucleo investigativo.

L’agguato è avvenuto a poca distanza da quello in cui 12 anni fa vennero uccisi Giovanni Galleoni e Francesco Antonini, detti “Baficchio” e “Sorcanera“. Il quartiere è noto alle cronache per essere il feudo dei clan Spada e Fasciani.

Immagine di archivio non legata ai fatti descritti

