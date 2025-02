Ostia, vandalizzata la Palestra della Legalità, un attacco simbolico alla comunità

Ostia torna a essere teatro di un episodio di violenza e intimidazione. La notte scorsa la Palestra della Legalità “Talento & Tenacia”, situata in via dell’Idroscalo 103, è stata vandalizzata. Un uomo incappucciato, ripreso dalle telecamere di videosorveglianza, ha danneggiato le vetrate della struttura e messo a soqquadro gli arredi interni, senza però sottrarre alcun oggetto o denaro.

Un gesto che non sembra avere moventi predatori, ma che assume i contorni di un’intimidazione contro un luogo simbolo di riscatto sociale, nato per promuovere inclusione e legalità attraverso lo sport. L’episodio non è isolato: negli ultimi mesi si sono registrati altri attacchi simili, segnale inquietante di una battaglia ancora aperta tra chi vuole costruire un futuro migliore e chi cerca di riaffermare il controllo del territorio con la forza dell’intimidazione.

Dalle immagini delle telecamere di sorveglianza, si vede chiaramente un uomo incappucciato che, alle 2:30 di notte, entra nella palestra forzando la porta d’ingresso con calci violenti. L’intruso si dirige subito verso il desk della reception, controlla gli scaffali, per poi spostarsi negli spogliatoi e successivamente ai distributori automatici, danneggiandone uno. L’intera incursione dura circa cinque minuti.

Al mattino, gli operatori dell’Asp Asilo Savoia, l’ente che gestisce la struttura, hanno trovato le vetrate distrutte e gli interni danneggiati. Tuttavia, nulla è stato rubato, nemmeno i mille euro contenuti nel distributore automatico. Un dettaglio che rende ancora più evidente la matrice intimidatoria dell’atto.

“Sono episodi che capitano ciclicamente, come a voler dire che questo è il ‘loro’ territorio”, ha dichiarato Luigi Bussi, direttore generale dell’Asilo Savoia.

“Noi non ci facciamo intimidire, andiamo avanti per la nostra strada”, ha aggiunto, sottolineando come la palestra sia stata immediatamente riaperta per dimostrare che la legalità non arretra di fronte alla violenza.

Il significato della Palestra della Legalità

Lanciata il 27 giugno 2023 alla presenza del sindaco Roberto Gualtieri, del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e delle autorità locali, la Palestra della Legalità “Talento & Tenacia” rappresenta un progetto di recupero urbano e sociale, realizzato grazie a un accordo tra il Tribunale di Roma e la Regione Lazio.

L’obiettivo è quello di sottrarre spazi al degrado e alla criminalità, offrendo ai giovani di Ostia un luogo dove poter praticare sport e costruire un futuro basato su valori sani e opportunità concrete. In un territorio da sempre segnato da infiltrazioni criminali e tensioni sociali, la palestra è diventata un punto di riferimento per la comunità, un baluardo di legalità in un’area difficile.