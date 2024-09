Over 65, il rinnovo della patente si complica ancora | ‘Saranno costretti a fare questo’: ecco le nuove regole

Il rinnovo della patente si complica ulteriormente per chi ha più di 65 anni. Ecco che cosa saranno costretti a fare…

L’invecchiamento ha un’ influenza abbastanza importante sulle prestazioni di guida poiché con il passare degli anni le nostre capacità fisiche e cognitive vanno lentamente a degradarsi con l’età. Anche i tempi di reazione, si allungano significativamente e questo non fa che rendere più lento il tempo di risposta nelle situazioni di emergenza.

Non va inoltre dimenticato che anche udito e vista non migliorano certo invecchiando e che questi sono due sensi fondamentali quando si sta dietro un volante. Infatti, la capacità di percepire i pericoli e rispondere alle situazioni d’allarme diventa sempre meno tempestiva.

Per giunta, la mobilità articolare e la coordinazione vanno a diminuire, cosa che comporta l’avere dei movimenti meno fluido e precisi. Dunque la capacità di frenare o sterzare può essere compromessa. A livello cognitivo anche invecchiando possono iniziare dei problemi come per esempio essere meno concentrati e questo comporta una vulnerabilità quando si sta al volante.

Se invece ci sono condizioni croniche come l’artrite o delle malattie cardiovascolari, allora questo influenza tanto la capacità di guidare. C’è però da dire che questo non vale per tutte le persone anziane e per molte di loro l’esperienza accumulata può compensare le eventuali difficoltà alla guida.

Nuove misure stringenti per rinnovare la patente

L’importante è monitorare in modo critico le proprie capacità di guidare. Adesso per gli over 65 arrivano nuove misure per il rinnovo della patente. l’Unione Europea ha deciso di normare in modo più preciso il rinnovo della patente per tutti gli over 65.

In questo modo si tende a voler garantire una maggior sicurezza stradale ad evitare di rinnovare la patente a persone che non hanno più le capacità fisiche e mentali per poter stare alla guida. La Commissione Trasporti del Parlamento Europeo ha deciso che tutti i conducenti con età maggiore di 65 anni dovranno subire dei controlli più scrupolosi da parte dei medici.

Regole stringenti over 65

In particolare andranno controllati anche alcuni aspetti fondamentali per la sicurezza alla guida come vista e udito. Tuttavia le nuove regole non verranno introdotte tutte insieme ma gradualmente in tutti gli Stati membri. In questo modo si vogliono scongiurare tutti quegli incidenti dovuti a delle condizioni fisiche non adeguate da parte del conducente.

Inoltre, gli automobilisti anziani dovranno sottoporsi più spesso a dei controlli per essere certi di poter guidare in tutta sicurezza. Non sono ancora state rese pubbliche le date di quando queste norme saranno introdotte anche in Italia. Quello che è sicuro è che probabilmente sarà oggetto di discussione anche accesa.