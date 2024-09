Over 65, la notizia è strepitosa: sotto questo ISEE non pagano più nulla | Risparmio pazzesco con un documento

Ottime notizie in arrivo per i cittadini italiani over 65: ora il risparmio è assicurato. Verifica se anche tu hai diritto alle esenzioni.

Chi ha un reddito annuo inferiore a una certa soglia può approfittare per ricevere detrazioni fiscali sconti e tante altre agevolazioni contributive.

Molti dei cittadini over 65 stanno già facendo i salti di gioia perché, a conti fatti, riusciranno a risparmiare tantissimi soldi nel corso del prossimo anno.

Scopri subito se sei tra i fortunati che potranno contare sui ticket gratuiti e le altre indennità destinata alla fascia di popolazione più anziana, e con determinate caratteristiche di reddito.

Over 65, tutte le prossime esenzioni in arrivo

Gli over 65 con determinate caratteristiche reddituali potranno approfittare delle esenzioni del ticket sanitario che saranno assegnate in base al reddito e all’età. Questo significa che potranno risparmiare sul normale pagamento dei ticket di 25 euro, ovvero sul costo delle prestazioni sanitarie per le situazioni non urgenti. Inoltre alcuni dei cittadini italiani più anziani potranno inoltre ricevere delle agevolazioni per le spese veterinarie e potranno anche essere esentati dal pagamento del canone Rai e della Tari, la tassa sui rifiuti.

Cerchiamo di fare chiarezza su queste agevolazioni e di capire quali saranno esattamente i soggetti esentati dal pagamento dei ticket e delle imposte e chi sarà interessato dai prossimi sgravi fiscali.

A chi saranno destinati gli sgravi fiscali

Ai cittadini over 65 nei prossimi mesi saranno riservate diverse agevolazioni. Coloro che hanno compiuto 65 anni e hanno un reddito annuo familiare non superiore a 36.151,98 euro, oppure hanno più di 60 anni e un reddito familiare fino a 8.263,31 euro, saranno esentati dal pagamento del ticket sanitario. Allo stesso modo saranno esentati dal pagamento delle prestazioni sanitarie di base coloro che hanno compiuto 60 anni e hanno un reddito fino 11.362,05 e un coniuge a carico o un reddito fino a 11.878.51 e un figlio a carico. Inoltre, potranno beneficiare di un assegno fino a 1.380 euro al mese gli over 80 che necessitano di assistenza. La misura in questione sarà definita appunto “Assegno di assistenza” e sarà riservata a chi ha reddito Isee inferiore a 6.000 euro e verrà erogata con una quota fissa di 531,76 euro e una quota integrativa di 850 euro per l’assistenza.

Gli over 65 con un reddito compreso tra i 6.000 e i 9.000 euro annui potranno evitare di pagare la Tari. I cittadini over 75 con un reddito annuo fino a 8.000 euro potranno risparmiare sul canone Rai, presentando la domanda di esenzione. I cittadini che hanno già compiuto 65 anni, con un Isee inferiore a 18.000 euro annui, potranno aprire un conto corrente postale a zero spese.