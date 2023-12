Pace, ‘accordo sindacale non firmato da Cgil? E’minoritaria, lo dicono numeri’

(Adnkronos) – ‘’Che in Ama la Cgil sia minoritaria lo dicono i numeri: 3 sigle su 4 hanno sottoscritto l'accordo. Noi ci stiamo attenendo a un accordo sindacale sottoscritto. Siamo più fiduciosi perché siamo arrivati per tempo e se l'anno passato i giorni da lavorare erano scelti dal lavoratore ora invece sono concordati’’. Lo ha detto il presidente di Ama Daniele Pace a proposito dell’accordo sindacale sulle festività, non firmato dalla Cgil, durante la presentazione del piano Natale di Ama in Campidoglio. Per il dg Alessandro Filippi ‘’l’accordo ha aspetti innovativi: un dipendente che partecipa a tutte le giornate ottiene circa 300 euro. Siamo andati a favorire delle fasce di turno che immaginiamo più necessarie. Inoltre c'è l'apertura verso i fringe benefit che vanno verso una logica di welfare aziendale nuovo, e anche la possibilità di scelta del dipendente tra l'una e l'altra possibilità è un elemento di innovazione". "Abbiamo poi circa 600 dipendenti in più rispetto allo scorso anno- ha aggiunto Pace -più giovani e baricentrati sui festivi, questo ci rassicura rispetto alla riuscita". —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

