Padova, accendono braciere in uno stabile abbandonato: tre morti

(Adnkronos) – Tre uomini sono stati trovati morti, ieri sera, in uno stabile abbandonato nel quartiere Arcella a Padova. Sul posto è intervenuta la polizia e l'ipotesi è che i tre, probabilmente nordafricani poco più che ventenni, siano morti per intossicazione da monossido di carbonio. A lanciare l'allarme alla polizia sono stati altri nordafricani che erano entrati nello stabile per cercare riparo e che hanno trovato, in una stanza, i corpi senza vita. Secondo i primi accertamenti sui corpi non c'erano segni di violenza e, visto che sono state trovate anche le rimanenze di una sorta di braciere, è possibile che i tre siamo morti per esalazione di monossido. A fare chiarezza sulle cause del decesso sarà comunque l'autopsia. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata