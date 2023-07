Padova, stalker investe carabiniere e collega gli spara: lui è morto, grave il militare

(Adnkronos) – Già ammonito per stalking, ha violato il divieto di avvicinamento alla ex che ha quindi chiamato le forze dell'ordine. Quando i carabinieri sono intervenuti sul posto, hanno identificato l'uomo, un 55enne albanese, e lo hanno invitato ad allontanarsi ma lui ha investito un carabiniere ed è poi sceso dall'auto con un coltello. A questo punto un secondo carabiniere gli ha sparato uccidendolo. E' quanto accaduto a Padova: il carabiniere investito è stato soccorso e si trova ricoverato in codice rosso. Secondo una prima ricostruzione, arrivati sul posto i carabinieri hanno trovato l'uomo sotto casa della ex, lo hanno identificato e invitato ad andarsene: lui ha investito un carabiniere per poi scendere dalla vettura armato di coltello con l'intenzione di avventarsi sul militare ancora a terra. Un collega del militare, a quel punto, ha intimato all'uomo di lasciare l'arma, ma la richiesta è stata vana e gli ha sparato quattro colpi. —[email protected] (Web Info)

