Paese SPETTRO nel Lazio, qui ci vivono 5 anime e una pecora | Sembra il set di un film americano, vale la pena vederlo

Non serve andare dall’altra parte del mondo per vedere una città fantasma. Il Paese spettro è più suggestivo di qualsiasi ghost city USA.

Le origini di questo paese risalgono al periodo degli antichi Etruschi. Qui si respira la storia.

Chi passeggia per le stradine del Paese spettro pensa di essersi perso tra i capitoli della saga di un romanzo o un film western.

Questo borgo è stato abitato a cavallo del secolo X e del secolo XI, quando le popolazioni dell’epoca decisero di costruire delle case in tufo che si possono visitare ancora oggi.

Conserva intatto il suo fascino medioevale ed è abitato da poche anime. Una visita qui equivale a un tuffo indietro nel tempo.

Paese spettro, il borgo laziale che fa invidia alle ghost city americane

Da da sempre l’immaginario cinematografico è fatto di riferimenti narrativi che si intrecciano a quelli territoriali e geografici e chiunque sarebbe pronto a scommettere che per trovare una città fantasma occorra attraversare l’oceano e arrivare fino agli Stati Uniti, dove ancora oggi è possibile visitare Ghost Town e antiche città Western abbandonate. Se è vero che la California, il Nevada, lo Utah e l’Arizona offrono dei paesaggi unici al mondo, di spettacolare bellezza, è anche vero che lo stivale ha un territorio così variegato da regalare ai visitatori più curiosi e appassionati scenari degni di un set cinematografico.

Non stiamo parlando soltanto di film del Neorealismo. Alcune cittadine del Bel Paese sembrano proprio dei vecchi borghi dei film di Sergio Leone. In particolar modo, nel cuore del Lazio, troviamo una cittadina nota come Paese spettro, che di certo merita almeno una visita. Scopriamo di quale borgo si tratta.

Dove si trova e perché merita di certo una visita

Il borgo di cui parliamo si trova immerso nella Tuscia Viterbese e fare una passeggiata tra le sue strade è un’esperienza unica. Qui infatti, ci sono ancora oggi piccole case di tufo rosso, strette stradine e pochissimi abitanti. Inoltre nel centro del Comune si trovano vecchi castelli e antiche chiese di rara bellezza. I più interessanti da visitare sono il Castello Orsini, la chiesa di San Donato e la chiesa di San Carlo.

Il suggestivo Paese spettro in questione sulle mappe di Google si chiama Celleno e viene definito Borgo Fantasma perché è stato più volte distrutto da frane ed eventi sismici e di conseguenza, a partire dagli anni 30 del secolo scorso, è stato abbandonato. Sulle ceneri del vecchio borgo è nata poi Celleno Nuovo.