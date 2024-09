Pagamenti col telefono, se sbagli questo passaggio i soldi spariscono | La nuova truffa sta facendo una strage

Attenzione a questo particolare quando fai pagamenti col telefono, se non vuoi ritrovarti con il conto corrente svuotato.

I pagamenti con il telefono sono comodi e veloci ma purtroppo possono anche essere un’arma a doppio taglio. Scopri come fare a tenere al sicuro i tuoi risparmi.

Se non vuoi avere brutte sorprese, dovresti assolutamente sapere che esistono diverse truffe, perpetrate proprio tramite i pagamenti effettuati con lo smartphone, e dovresti conoscere i suggerimenti giusti per non cascarci e rischiare di restare al verde.

Ecco i consigli della Federazione autonoma bancari italiani Fabi sulle transazioni fatte tramite il telefono cellulare.

Pagamenti col telefono, come fare a proteggere i propri soldi

Oggi i pagamenti con i contanti stanno sparendo del tutto, o quasi, e la maggior parte dei beni e dei servizi viene acquistato inserendo le credenziali del proprio bancomat, della carta prepagata o quelle della carta di credito, attraverso piattaforme di pagamento o anche tramite App. I pagamenti col telefono possono essere fatti con il contactless, ovvero avvicinando semplicemente il device al Pos, come se il cellulare fosse un qualsiasi strumento di pagamento. Inoltre, il telefono è usato quotidianamente per accedere al conto corrente e fare movimenti tramite l’home banking.

Se è vero che questa evoluzione tecnologica ha reso le transazioni più tracciabili e ha in parte scoraggiato gli evasori fiscali, è altrettanto vero che ha incrementato il rischio di frodi telematiche. Con l’uso dei device infatti, siamo tutti più esposti a rischi di violazione della privacy, che, nel caso dell’accesso al conto corrente, diventano anche rischi di perdere i risparmi. Per fortuna però è possibile proteggere il proprio denaro, con qualche accorgimento.

Effettuare transazioni con lo smartphone in sicurezza

Per effettuare transazioni con lo smartphone in sicurezza occorre seguire delle piccole ma preziose regole. Ecco i consigli della Federazione autonoma bancari italiani, Fabi, sui pagamenti fatti col telefono cellulare:

ricordarsi di mantenere attivi i propri dati del cellulare o usare connessioni private e non appoggiarsi a reti pubbliche. Le Wi-Fi non protette possono essere sfruttate dai malviventi.

In secondo luogo, i pagamenti col telefono sono sicuri se si attivano le notifiche per ogni transazione, al di là dell’importo speso. Così si può controllare in tempo reale e si è certi di quanto si è pagato.

Verificare di non aver pagato più del dovuto, leggendo la ricevuta mobile come se fosse uno scontrino cartaceo.

Impostare una modalità di accesso al proprio home banking tramite un’autenticazione a due fattori, per aumentare i livello di sicurezza.