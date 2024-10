Pagamenti PayPal, adesso ti truffano anche così | Fai subito questa verifica: conto salvo con tre click

Se utilizzi abitualmente PayPal per i tuoi pagamenti, sappi che potresti cadere nel tranello dei truffatori: fai attenzione.

Dovresti al più presto fare una verifica precisa: è l’unico modo che hai per metterti al sicuro i tuoi soldi e non farti imbrogliare.

Le frodi ormai son all’ordine del giorno e anche con PayPal non puoi certo stare del tutto tranquillo, a meno che tu non decida di procedere con i controlli.

Scopri subito come fare a continuare a usare la piattaforma di pagamenti gratuita PayPal, senza essere raggirato e senza restare al verde.

PayPal, il metodo per mettere al sicuro i tuoi risparmi

PayPal è una piattaforma a uso completamente gratuito e di semplice utilizzo, che consente di avere un vero e proprio portafogli online. Si tratta di uno strumento molto comodo per chi vuole avere sempre a portata un wallet digitale, pur senza portarsi dietro carte e bancomat. Inoltre, PayPal offre molti servizi utili a ricevere e inviare denaro, in modo istantaneo e senza costi aggiuntivi. Così si può accumulare un credito su PayPal e si può collegare un conto corrente bancario intestato alla stessa persona iscritta a PayPal, un conto corrente postale, una carta prepagata, una carta di debito o di credito.

Il successo di PayPal è che basta un account di posta elettronica per creare il proprio profilo e cominciare a sfruttare tutti i servizi in modo gratuito. Purtroppo però come avviene per altri strumenti di pagamento, nemmeno PayPal è privo di rischi, anzi tutt’altro. Se vuoi utilizzarlo senza però correre pericoli, allora dovresti sapere che cosa fare e quali azioni compiere per proteggere la tua privacy e i tuoi risparmi. Non è complicato mettere al sicuro i tuoi soldi, scopri subito come si fa.

Il segreto per evitare frodi e raggiri

Accedendo alla piattaforma PayPal con i propri codici personali, dunque inserendo la mail e la password, si possono visualizzare uno per uno tutti i movimenti, gli estratti conto e il proprio saldo. Per tanto è bene cambiare di tanto in tanto le proprie credenziali di accesso, utilizzando sempre un livello di sicurezza alto e scegliendo password sicure.

Per altro è bene consultare PayPal per verificare eventuali violazioni. Solo guardando le transazioni effettuate e l’invio e la ricezione di denaro infatti, si può essere certi di tenere il proprio conto corrente, o le proprie carte pregate e di credito e di debito in una botte di ferro. Bastano pochi click per proteggersi dai truffatori senza scrupoli!