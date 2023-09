Pakistan, attacco kamikaze in Baluchistan: 52 morti

(Adnkronos) – Continua ad aggravarsi il bilancio delle vittime dell'esplosione avvenuta in Pakistan vicino a una moschea. Le ultime notizie riportate dal giornale Dawn e confermate da fonti mediche parlano di almeno 52 morti, tra i quali un agente di polizia, e di circa 50 feriti dopo l'esplosione nel distretto di Mastung, nella provincia del Baluchistan. In precedenza il giornale aveva riferito un bilancio di 34 morti e oltre 130 feriti. Le autorità ritengono che si sia trattato di un attacco suicida: l'attentatore si sarebbe fatto esplodere mentre le persone si stavano radunando per una processione religiosa per l'Eid Miladun Nabi, che ricorda la nascita del profeta Maometto. —internazionale/[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

