Palermo, operata la donna ferita ieri dal marito a colpi di pistola

(Adnkronos) – E' stata operata la donna di 34 anni ferita ieri sera dal marito a Palermo. L'aggressione in via Giovanni Bruno nel quartiere Boccadifalco al culmine dell'ennesima lite. Immediatamente soccorsa, la donna è stata trasferita al Policlinico e operata. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, tra i due sarebbe nata l'ennesima discussione, rapidamente degenerata. A quel punto l'uomo avrebbe esploso dei colpi di pistola, forse nel tentativo di convincere la donna a farlo rientrare a casa ma i colpi hanno ferito la donna. 'uomo, un 36enne, al termine di un interrogatorio andato avanti tutta la notte, è stato arrestato. Sulla vicenda indaga la Polizia. —[email protected] (Web Info)

