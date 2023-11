Palermo, travolto da un armadio nel b&b: morto 77enne

(Adnkronos) – La Polizia indaga a Palermo sul decesso di un uomo di 77 anni, trovato cadavere ieri sera in un b&b. Il corpo dell'anziano, un palermitano che aveva preso in affitto una stanza nella struttura in via Santa Rosalia, nei pressi della stazione centrale, è stato ritrovato sotto un pesante armadio. Non è ancora chiaro se il pensionato sia stato colto da malore e, appoggiandosi all'armadio, ne abbia provocato la caduta oppure se il mobile gli sia finito addosso uccidendolo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Un aiuto alle indagini potrebbe arrivare dall'autopsia disposta dalla Procura. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata