Palestrina, postivo al Covid impiegato Asl di Porta San Martino, si temono altri contagi

Palestrina, lunedì 19 ottobre ore 14 negli uffici della direzione del Distretto Sanitario della Asl Rm 5 di Porta San Martino scatta un allarme. Quegli uffici ogni giorno vengono frequentati da decine di pazienti per le visite ambulatoriali di distretto. Oltre che da medici, infermieri e personale amministrativo, con lunghe file anche all'aperto e sotto la pioggia. L'allarme genera agitazione: uno degli impiegati è risultato positivo al Covid-19.

Quale prevenzione anti Covid nella sede Asl di Palestrina?

Immediatamente il personale viene avviato al vicino Ospedale Bernardini per sottoporsi al tampone di rito. Ma quello che appare evidente è che a causa della promiscuità degli assistiti, in quella sede si mette quotidianamente a repentaglio ogni tipo di prevenzione. Nello stesso stabile di due piani infatti insistono uffici comunali con i servizi sociali. Non solo, anche gli ambulatori, i centri di prenotazione e scelta del medico che vedono gestanti e anziani già mescolarsi senza spazi per l’attesa. Nonché gli uffici amministrativi della Direttrice sanitaria dott.ssa Luisiana Colombo.

Uno spazio promiscuo che necessita di controlli

Inoltre non è mai stato interdetto l’ingresso agli uffici di direzione in spregio di una indicazione diramata dalla direzione generale già a marzo. Chi deve protocollare domande (ditte, cittadini privati) entra in direzione senza appuntamento. Più volte si è segnalata la pericolosità di questa situazione, come pure la mancanza di tempestività nell’adottare provvedimenti per prevenire ogni possibile contatto, ma ad oggi per vari motivi non si è messo mano a ristrutturare e razionalizzare gli spazi. Ora non c’è più tempo.

