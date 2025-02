Paliano, ragazza di 22 anni investita: incidente o tentato femminicidio? Il sospetto degli inquirenti

Un colpo violento, il corpo sbalzato sull’asfalto e un’auto che sfreccia via nella notte. Non un tragico incidente, ma forse un tentato omicidio, l’ennesimo caso di violenza contro una donna, consumato sulle strade della provincia italiana.

La vittima è una ragazza di 22 anni, ora ricoverata in gravi condizioni presso l’ospedale San Camillo di Roma, dove lotta per riprendersi dopo un intervento chirurgico d’urgenza. Fratture multiple, una profonda ferita alla gamba e al bacino: segni evidenti di un investimento che i carabinieri sospettano possa essere stato volontario.

Chi era alla guida dell’auto che l’ha travolta? Il suo ex fidanzato, un ragazzo che poche ore dopo, spontaneamente, si è presentato in caserma dichiarando di non essersi accorto di averla investita. Una spiegazione che non convince del tutto gli inquirenti, i quali stanno cercando di ricostruire una vicenda che potrebbe celare l’ennesimo episodio di violenza di genere.

L’incidente (o il tentato omicidio?): la dinamica dei fatti a Paliano

È la tarda serata di domenica 23 febbraio, intorno alle 23. Via San Francesco, Paliano (Frosinone). Un passante si accorge di una giovane donna a terra, ferita gravemente. Chiama immediatamente i soccorsi. I sanitari del 118 la trovano in condizioni critiche e dispongono il trasferimento d’urgenza in un ospedale romano.

Nel frattempo, i carabinieri avviano le indagini per capire cosa sia successo. Testimoni riferiscono di un’auto che l’ha travolta, ma non si fermano alle sole circostanze dell’incidente: la ragazza era in compagnia del suo ex fidanzato poco prima.

Mentre gli investigatori cercano di mettersi sulle tracce dell’uomo, lui stesso si presenta in caserma, alle due di notte, dicendo di essere il conducente dell’auto che l’ha investita. “Abbiamo litigato, poi sono andato via”, racconta ai militari. “Non mi sono accorto di averla investita”, aggiunge.

Un caso chiuso? Tutt’altro.

I sospetti degli inquirenti: investimento volontario?

Il Comando provinciale dei carabinieri di Frosinone, che sta coordinando le indagini, non esclude l’ipotesi di un gesto volontario. Troppe coincidenze, troppe ombre sulla versione del ragazzo.

Un litigio poco prima dell’incidente

Testimoni che avrebbero visto l’auto investirla

Un passato turbolento tra i due, fatto di separazioni e riconciliazioni

Per ora, all’ex fidanzato vengono contestati i reati di lesioni personali e omissione di soccorso, ma la sua posizione potrebbe aggravarsi nelle prossime ore. Se le indagini confermassero l’ipotesi che l’auto sia stata usata come un’arma per ferire deliberatamente la ragazza, si potrebbe arrivare all’accusa di tentato omicidio.

L’ennesima storia di violenza sulle donne: il copione che si ripete

Quella di Paliano è solo l’ultima di una lunga lista di aggressioni e femminicidi che si consumano quotidianamente in Italia. Storie che spesso iniziano con una relazione tossica, fatta di possessività, gelosia, controllo e violenza, per poi sfociare in aggressioni che talvolta diventano fatali.

I dati parlano chiaro:

Oltre 120 femminicidi ogni anno in Italia

Una donna su tre subisce violenza fisica o psicologica da un partner o ex partner

Un terzo delle vittime aveva già denunciato il proprio aggressore

Il caso di Paliano sembra raccontare un copione già visto troppe volte. Una storia d’amore finita male, un uomo che non accetta la separazione e una donna che finisce in ospedale.

Le indagini proseguono: la verità sta per emergere

Gli inquirenti attendono ora le analisi dettagliate della scena dell’investimento, i rilievi sul veicolo e la testimonianza della ragazza, che al momento è ancora ricoverata in prognosi riservata. Sarà lei, se le condizioni di salute lo permetteranno, a fornire la chiave per ricostruire la verità su quella notte.

Nel frattempo, l’ex fidanzato resta sotto osservazione. La sua versione dei fatti non convince del tutto e gli investigatori sono determinati a fare piena luce su un episodio che potrebbe rivelarsi l’ennesimo tentato femminicidio.

