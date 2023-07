Palinsesti Mediaset, da Bianca Berlinguer a Myrta Merlino: le novità

(Adnkronos) – Presentazione dei nuovi palinsesti Mediaset, oggi, illustrati dall'ad Pier Silvio Berlusconi. Molte le novità in arrivo, oltre a tante conferme e omaggi a personaggi e programmi tv che hanno fatto epoca. Si parte con Gerry Scotti, che sarà impegnato con due nuovi programmi; il primo sarà una versione evoluta di 'Io canto' che si chiamerà 'Io canto Generation', l'altro sarà la 'Ruota della Fortuna', in versione 2.0 in omaggio al grande Mike, che andrà in onda nel preserale. Confermato lo 'Show dei record', poi 'Caduta Libera' in versione 'speciali'. E torna anche 'Tu si que vales' condotto da Belen Rodriguez, con in più una new entry direttamente in arrivo dalla Rai, Luciana Littizzetto: "La sua presenza al programma è stata una scelta fatta insieme a Maria De Filippi – spiega l'ad di Mediaset-. E' una comica con una verve molto forte e legata all'attualità e noi siamo davvero molto contenti". "Sarà un grandissimo piacere, oltre che un onore – aggiunge Berlusconi -ospitare uno speciale tv che nasce dallo spettacolo di Checco Zalone e andrà in onda tra metà ottobre e metà novembre, in esclusiva su Canale 5". Ci sarà poi il grande cinema, con una buona quantità di film italiani e stranieri di qualità; l'intrattenimento, con Striscia, che a novembre compirà 35 anni e 'Avanti un altro'. Poi 'Amici' e 'C'è posta per Te'. Altra novità è l’arrivo di Myrta Merlino a Pomeriggio 5 e la versione invernale di Temptation (winter), che affiancherà la consueta versione estiva. Altro "punto di forza" della programmazione sarà 'Ciao Darwin' e i reality show, Grande Fratello e l’Isola dei Famosi. Zelig andrà in onda in autunno e primavera. E poi la musica: Il Volo tornerà sugli schermi Mediaset: per i tre ragazzi una puntata in più del loro spettacolo e il concerto di Natale. Poi Max Pezzali e uno show dedicato a Orietta Berti. Non mancherà una serata-evento dall'Arena di Verona con il karaoke. La fiction avrà, tra gli altri, i volti di Daniele Liotti, Massimo Ranieri, Raoul Bova e Giusy Buscemi con Giorgio Marchesi. Grande ritorno per Gabriel Garko che interpreterà la fiction 'Se potessi dirti addio'. Da segnalare anche tre serate, realizzate in coproduzione con France Televisions, sul mito Brigitte Bardot. Su Italia 1 in primavera arriverà un nuovo programma musicale con Enrico Papi e il reality 'La Talpa'. tra le conferme 'Le Iene', 'Inside', 'Freedom' e 'La pupa e il Secchione'. Su Rete4 l'informazione con 'Stasera Italia' che vedrà l'alternanza di Nicola Porro, Bianca Berlinguer e Augusto Minzolini, 'Le verità nascoste' con le inchieste di Gianluigi Nuzzi e poi 'Zona Bianca', 'Dritto e Rovescio', 'Fuori dal Coro' e 'Quarta Repubblica'. Novità delle novità l'arrivo di Bianca Berlinguer insieme all'inseparabile Mauro Corona. Barbara Palombelli sarà ancora alla guida di Forum. —[email protected] (Web Info)

