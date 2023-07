(Adnkronos) – Niente da fare per il Setterosa. La nazionale azzurra di pallanuoto femminile si ferma in semifinale ai Mondiali di Fukuoka. Dopo l'impresa sugli Stati Uniti ai quarti, le azzurre sono state battute 9-8 dall'Olanda in semifinale. —[email protected] (Web Info)

