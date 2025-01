PAM, purtroppo la situazione è sfuggita di mano | RITIRATO questo prodotto dal mercato, è rischioso per tutti

Attenzione a questo prodotto è stato ritirato dal mercato, è pericoloso per la salute. Ecco cosa è stato scoperto.

I recenti rincari hanno completamente trasformato il modo di fare la spesa degli italiani rendendola oggi un’operazione attenta e strategica.

Per questo, oggi più che mai, i supermercati e discount sono diventati fondamentali per i cittadini assicurando loro qualità e risparmio. In particolare a spiccare tra questi è PAM Panorama, un punto di riferimento per molti consumatori.

Catene come queste infatti, sono in grado di rispondere perfettamente alle esigenze dei loro clienti offendo prodotti che spaziano dall’alimentare ai beni di prima necessità a prezzi vantaggiosi.

Tuttavia come spesso può accadere per qualsiasi catena, alcuni prodotti possono essere richiamati a causa di problemi legati alla sicurezza alimentare.

Attenzione a questo richiamo alimentare

I richiami alimentari sono molto importanti per la salute dei consumatori poichè oltre a tutelarla permettono anche di preservare la loro fiducia. Pur non essendo eventi comuni quando avvengono pongono la massima attenzione sulla presenza di potenziali rischi. Queste procedure straordinarie che si attivano, possono essere causate ad esempio quando alcuni allergeni non sono dichiarati o ancora se vi sono contaminazioni fisiche come frammenti di vetro o plastica, o problemi microbiologici quali la contaminazione da batteri come la salmonella o la listeria.

L’azienda coinvolta in queste problematiche, come previsto dalle normative europee e italiane, deve subito intraprendere tutte le azioni necessarie e comunicare attraverso i canali ufficiali il rischio riscontrato. Questa procedura è stata messa in atto proprio da Pam Panorama per un suo prodotto richiamato.

Il prodotto richiamato di PAM, il lotto e cosa è stato trovato

Come riporta casertanatozie.com, PAM Panorama ha recentemente pubblicato un avviso di richiamo per un prodotto della loro linea: il paté di olive taggiasche. Si tratta di una crema spalmabile ottenuta dalla lavorazione delle olive taggiasche, una varietà tipica della Liguria, conosciuta per il suo sapore intenso e la sua versatilità in cucina.

L’allerta riguarda i lotti L.071124 e L.271124, venduti in confezioni da 180 grammi. Secondo quanto comunicato, il prodotto, realizzato dal produttore F.lli Merano presso lo stabilimento di Strada del Lunaro, 18020 Lucinasco (IM), potrebbe avere al suo interno dei frammenti di noccioli di olive. Questo rappresenterebbe un rischio per i consumatori specialmente per bambini e anziani, pur non essendo tossico. Pertanto l’avviso raccomanda a coloro che abbiano acquistato tale loro di non consumarlo e riportarlo al punto vendita dove è stato comperato. Per venire incontro ai clienti, l’azienda ha comunicato che non è necessario lo scontrino ma basterà soltanto la semplice restituzione del prodotto.