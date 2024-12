Pan Bauletto, se hai comprato questo marchio rischi veramente grosso | All’interno è stato trovato l’impossibile, finisci al codice rosso

Non farti prendere dal panico se noti questo particolare nel pan Bauletto, mantieni la calma e segui queste indicazioni.

Purtroppo nelle confezioni di pane a fette che si trovano tra gli scaffali del supermercato può nascondersi un’amara sorpresa.

Alcune persone si sono ritrovate di fronte a uno spettacolo raccapricciante, dopo aver aperto la loro confezione di pane “in cassetta”.

Ecco che cosa fare se capita anche a te quello che è già successo a tanti altri consumatori.

Il pane confezionato a fette può essere un’alternativa comoda e veloce rispetto al pane tradizionale, da comprare tutti i giorni fresco, ma può presentare dei pericoli per la salute.

Pan Bauletto, a che cosa fare attenzione prima di consumarlo

Il pan Bauletto è uno degli alimenti più consumati in assoluto. Tra i cibi confezionati infatti, è uno di quelli più pratici, che si presta a essere utilizzato sia a pranzo che a cena, per preparare toast veloci, o come pane morbida e soffice su cui spalmare confetture e creme al mattino, per rendere più completa e golosa la prima colazione. Il pane in cassetta è di certo un alimento versatile, che tutti, almeno una volta nella vita, abbiamo consumato e comperato al supermercato.

Tuttavia, anche se può sembrare strano, dietro questo cibo così popolare si può nascondere anche uno spiacevole rovescio della medaglia. Si tratta infatti di un prodotto che può presentare pericoli per la salute e il benessere di chi lo consuma. Scopriamo che cosa ci si cela dietro il classico pane a fette confezionato.

Il rischio nascosto dietro il pane a fette confezionato

Non si tratta solo di un eccesso di conservanti, o della presenza di aromi artificiali, né di un grande quantitativo di zuccheri. C’è un rischio legato alla salute. Come si legge su ww.mamelipalestrina.it, è capitato, di recente, che in alcuni supermercati venisse messo in vendita del pan Bauletto contaminato. I consumatori infatti, una volta aperta la confezione, si sono resi conto che sulle fette di pane “in casetta” c’erano delle mosche.

Se dovesse capitarti qualcosa di simile cerca di mantenere la calma. Si sa, non è di certo un bello spettacolo ma la prima cosa da fare è documentare il tutto, scattando foto o filmando con il proprio smartphone gli insetti presenti. Dopo di che il pan Bauletto, evidentemente contaminato, va gettato via e non va consumato per nessun motivo. Infine, occorre avvisare chi di dovere, avendo cura di scattare una foto anche alla data di scadenza riportata sulla confezione. Dunque occorre riportare il pane a fette confezionato al punto vendita in cui è stato acquistato e magari informare anche le autorità sanitarie locali, come le ASL, per poter permettere di prendere dei provvedimenti a tutela della salute di consumatori.