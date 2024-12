Pancia gonfia, ora tornerà ad essere piatta grazie a questi 3 ALIMENTI | Li hai in frigo ma li ignori sempre: dopo ringrazierai Andrea

Dimentica la sensazione di pesantezza e di disagio dovuta alla pancia gonfia: così torna piatta in un attimo.

Secondo i nutrizionisti affermati nel settore dell’alimentazione, alcuni alimenti e bevande sono degli autentici toccasana mentre altri andrebbero evitati o consumati in modo sporadico.

In particolare modo tre alimenti sono fondamentali per evitare gonfiore all’addome: prendi nota e poi corri al supermercato.

Metti nel carrello solo i cibi che fanno bene al tuo intestino e lasciati alle spalle pancia gonfia e dolori addominali.

Non è bello sentire che gli abiti stringono e vedersi gonfi e irritati. per questa ragione è bene seguire i consigli degli esperti. Vediamo insieme cosa è meglio mangiare tutti i giorni e cosa invece no.

Pancia gonfia, i consigli degli esperti di nutrizione e alimentazione

Quello della pancia gonfia purtroppo è un problema che accomuna tantissime persone e non solo coloro che hanno patologie comprovate a carico del colon o dell’intestino. Alcuni alimenti fermentano più di altri nel tratto gastrointestinale e possono creare flatulenze, gonfiore, aerofagia o sono difficili da digerire. Per questo motivo ci sono dei cibi che andrebbero consumati una tantum e non tutti i giorni.

Tra questi in particolar modo i formaggi salati, gli insaccati, salumi, le bevande gassate ma non solo. Ci sono anche parecchi cibi apparentemente sani, che però aumentano il problema della pancia gonfia. Tra questi troviamo la frutta, come le pere e le mele, specie se consumate con la buccia e crude, ma anche le crucifere, come broccoli cavolini di Bruxelles cavolfiori e cavoli. Anche i legumi e la cipolla peggiorano lo stato di gonfiore e tensione addominale. Una volta esclusi questi alimenti, però occorre anche tener presente di quelli che, al contrario, invece favoriscono il benessere dell’intestino e del colon e che aiutano a risolvere il problema della pancia gonfia. Vediamo di quali alimenti e bevande si tratta.

I cibi e le bevande da consumare tutti i giorni

Seguendo le indicazioni del nutrizionista Andrea Filipponi, che ha pubblicato sulla sua pagina Instagram alcuni consigli preziosi, abbiamo messo a punto una lista dei cibi ideali da consumare per eliminare gonfiore e disagi.

Alcune bevande e alcuni alimenti naturali infatti, aiutano a sgonfiare l’addome eliminando il problema di dolori fitte, flatulenza e aerofagia. Tra questi troviamo lo yogurt magro bianco, in particolar modo quello senza lattosio, i cetrioli e l’avocado. Anche gli asparagi, il kefir, il tè verde, la curcuma e lo zenzero sono dei veri e propri toccasana per chi soffre spesso di pancia gonfia e di disturbi e dolori al basso ventre.