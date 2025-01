Pandoro, hai gli avanzi in casa? Fai come gli amici della CIOCIARIA: queste ricette sono per i principianti

È uno dei temi più legati alle festività di fine anno, i dolci natalizi avanzati che non sappiamo come utilizzare. C’è l’imbarazzo della scelta

Capita a tutti, spesso, che una volta terminate le feste di fine anno ci troviamo in dispensa ingenti quantità di panettone e pandoro, i due dolci natalizi per eccellenza. E ci chiediamo sempre cosa farne. La soluzione, diciamo subito, non consiste nel buttarli nella spazzatura.

Abbiamo invece davanti a noi due alternative: se i dolci sono interi e ancora ben confezionati possiamo consegnarli alle associazioni che fanno beneficienza e che portano cibo e vestiario alle persone indigenti.

In alternativa, soprattutto nel caso in cui i suddetti dolci siano già aperti e in parte consumati, che non ci venga in mente di buttarli. Esistono infatti dei rimedi molto efficaci che ci consentono di trasformarli in semplici e sfiziose ricette.

In questo caso ci limitiamo al ricettario che riguarda il pandoro, che rispetto al panettone è un po’ più zuccheroso e calorico. Ebbene, il pandoro può diventare all’occorrenza l’ingrediente principale di alcune ricette tanto semplici quanto gustose.

Pandoro, altro che scarto delle vacanze: si può riciclare alla grande

L’aspetto più interessante legato al riutilizzo del pandoro è che molte delle ricette sono a crudo, dunque senza bisogno di andare in cottura. Questo rende tutto più semplice e soprattutto più rapido. I dolci in tal modo si preparano senza perdere troppo tempo.

Quasi tutte le opzioni sono molto scenografiche, nel senso che tagliando il pandoro a fette uniformi e uguali si possono creare composizioni a dir poco suggestive. Si può partire ad esempio con il cosiddetto riccio di pandoro: un dolce gustoso, semplice e perfetto per i bambini.

Dolci al pandoro, puoi giocare di fantasia: i bambini impazziscono di gioia

A dir poco goduriosa è la cosiddetta crostata pandoro, preparata con una base di pandoro e ricotta e farcita con una crema vellutata al mascarpone, uova, zucchero e liquore Strega. C’è poi il più classico tiramisù al pandoro, che ricalca la classica ricetta del dolce più amato dagli italiani.

Altre opzioni, altrettanto sfiziose e fantasiose, sono la charlotte di pandoro, la stella, l’amatissimo pandoro farcito, la gustosa torta pandoro e infine le girelle. Tante soluzioni intriganti e di semplicissima realizzazione, così da rendere più dolci i primi giorni del nuovo anno.