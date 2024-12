Panettone ritirato, era il più amato dagli italiani ed ora è SPARITO dagli scaffali | Il motivo è pazzesco, se lo hai in casa mettilo via

Se hai acquistato questo panettone dovresti subito cestinarlo, il motivo è davvero preoccupante. Ora è stato anche eliminato dal commercio.

In questo periodo natalizio tra addobbi vari e regali, inizia anche la corsa per l’acquisto di tutti i prodotti tipici di questa festività.

In particolare, tra i dolci che non possono mancare sulle nostre tavole troviamo gli amati panettoni. Questi ultimi infatti, sono ormai diventati il simbolo del Natale.

In commercio ce ne sono davvero tantissimi, di tutti i gusti e pronti a soddisfare tutte le esigenze dei consumatori. Tuttavia, tra le varie soluzioni presenti nei diversi punti vendita, è molto importante scegliere quello giusto.

In particolare, in seguito ai diversi richiami di prodotti natalizi che si stanno svolgendo, un panettone è stato oggetto di segnalazione. Scopriamo maggiori dettagli nei prossimi paragrafi.

Proseguono i controlli natalizi, questa volta tocca al panettone

Il richiamo del calendario dell’avvento, distribuito dalla catena Penny Market, a causa dell’anomalo odore e sapore dei cioccolatini contenuti al suo interno, non è stato l’unico che si è verificato in questo periodo. Un’altra significativa segnalazione cautelativa è arrivata di recente.

In questi giorni infatti, il Ministero della Salute in collaborazione con la catena di supermercati Esselunga, ha si è soffermata su un marchio in particolare. Nello specifico, è stato costretto a richiamare un lotto di panettoni, tra i più acquistati e consumati in assoluto. Una scelta doverosa visti i motivi emersi.

Panettone segnalato, ecco il motivo della violazione

Come riporta inran.it, a finire tra i prodotti ritirati questa volta è stato il mini panettone classico senza glutine a marchio Vergani, distribuito nella catena Esselunga. La ragione che ha portato il Ministero della Salute a prendere provvedimenti, non riguarda anomalie di produzione o alterazione nelle proprietà del prodotto, ma le errate informazioni riportate sull’etichetta. Trattandosi di un panettone senza glutine, non dovrebbe contenere lattosio. Il claim recita “senza lattosio”, appunto. In realtà, il prodotto contiene lattosio. Le confezioni coinvolte sono quelle da 100 grammi, con numero di lotto 196597, con termine di scadenza corrispondente al 21/5/2025. L’azienda produttrice, la Zero+4 SRL, è intervenuta per ritirare il lotto incriminato.

Lo stabilimento è situato in via Lavoratori Autobianchi 1/15, nel Comune di Desio, in provincia di Monza e Brianza. Il prodotto è stato ritirato a scopo cautelativo, visto che potrebbe comportare conseguenze e problemi di salute nelle persone intolleranti al lattosio. I consumatori che hanno già acquistato il prodotto segnalato, possono riportarlo presso il punto di vendita, facendosi rimborsare o provvedendo alla sostituzione con un altro prodotto. Per maggiori informazioni è possibile contattare direttamente l’azienda Vergani, al numero di telefono 02 2571069, oppure inviando una mail all’indirizzo qualita@panettonevergani.it.