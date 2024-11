Pangiallo romano, finalmente mi hanno mandato la ricetta ORIGINALE | A Natale non deve mancare, è fondamentale

Non è davvero Natale senza un buon pangiallo romano da condividere con amici e parenti durante i pranzi e le cene delle Feste.

Se vuoi provare a realizzarlo da solo, prima di allacciare il grembiule, leggi questa ricetta speciale.

Se ami i sapori dolci e decisi e ti piace gustare a pieno il sapore autentico delle Feste natalizie allora non puoi rinunciare a preparare in casa il pangiallo romano.

Questa ricetta racchiude tutti i gesti e i segreti per ottenere un dolce dal gusto irresistibile nel pieno rispetto della tradizione.

A Natale ci sono tanti dolci tipici buoni ma questo è davvero immancabile. Non ci può essere tavola delle Feste senza pangiallo.

Pangiallo romano, il dolce tipico del Lazio da assaporare durante le Feste

Il pangiallo romano è una specialità della tradizione culinaria della regione Lazio. Si tratta di un dolce a base di frutta secca, cannella e agrumi canditi. A ogni morso questa bontà sprigiona tutto il vero sapore delle Feste. Il motivo è che a Roma e dintorni non c’è Natale senza pangiallo.

Se vuoi provare a preparalo in casa, sappi che non è un’impresa impossibile, a patto però di seguire, passo dopo passo la ricetta speciale, che esperti di cucina hanno provato. Grazie al loro esempio si può dar vita a un pangiallo fragrante e gustoso. Vediamo qual è la ricetta più gettonata.

La ricetta completa della vera delizia di Natale

Come leggiamo sul noto blog di cucina Giallo Zafferano, per realizzare un kg di pangiallo romano servono i seguenti ingredienti:

Farina 00, 200 grammi

Lievito di birra fresco, 10 grammi

Zucchero, 150 grammi

Arancia candita, 50 grammi

Cedro candito 50 grammi

Pinoli 50 grammi

Noci 50 grammi

Mandorle 100 grammi

Nocciole 100 grammi

Uva sultanina 150 grammi

Cannella in polvere, un cucchiaino

Olio extravergine d’oliva 50 grammi

2 Albumi d’uovo.

Per la pastella occorrono:

due bustine di Zafferano da 0,25 g

Olio extravergine d’oliva, un cucchiaio

Farina 00, un cucchiaio.

La prima cosa da fare è far ammorbidire l’uvetta, lasciandola mezz’ora in una ciotola piena d’acqua. Intanto occorre sciogliere dieci grammi di lievito di birra in quaranta grammi di acqua tiepida. A questo punto, trascorsi trenta minuti, occorre tirare fuori l’uva sultanina. Poi bisogna unire farina, zucchero, cannella, aggiungere poi il lievito, che è stato sciolto nell’acqua, e l’olio. Dopo di che occorre impastare il tutto, cercando di creare un composto omogeneo. Intanto in una ciotola capiente bisogna versare tutta la frutta secca e anche quella candita, assieme agli albumi d’uovo e mescolare. Infine aggiungere la frutta e dividere l’impasto in 2 panetti.

A questo punto i panetti vanno adagiati su una teglia e vanno a fatti riposare in forno spento per circa 12 ore. Trascorso il tempo necessario, la prima cosa da fare è preparare una pastella, unendo farina, olio e zafferano. Con questo composto infine occorre spennellare i due panetti. Una volta che questa operazione sarà conclusa, bisogna cuocere in forma statico preriscaldato a 170° per circa 45 minuti. Ora il pangiallo romano è quasi pronto. Basta lasciarlo raffreddare e poi può essere consumato. Buon appetito!