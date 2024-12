Panico in RAI: “Ho il fuoco in testa” | La situazione è sfuggita di mano, doveva essere una festa: conduttrice incredula

Si è rischiato il dramma negli studi della RAI. Un incidente durante un programma molto seguito avrebbe potuto avere gravissime conseguenze

La RAI ha ripreso a correre. Dopo aver fatti i conti con alcuni addii eccellenti la TV di Stato sembra aver indovinato la scelta dei nuovi conduttori a cui affidare la guida dei programmi di maggior seguito presenti nel proprio palinsesto.

Dai corposi investimenti su giovani volti, in primis quello di Stefano De Martino, alle conferme di alcuni big come Antonella Clerici, le decisioni assunte dai vertici di Viale Mazzini sono risultate finora più che indovinate.

La RAI può dunque sorridere per gli ottimi risultati ottenuti finora in termini di ascolto e di gradimento. Qualche giorno fa però, nel corso di una delle trasmissioni più seguite del suo ricco palinsesto, c’è stato un incidente che avrebbe potuto avere pesanti conseguenze.

La trasmissione di cui si parla è ‘The Voice Kids‘, il talent di successo condotto proprio da Antonella Clerici arrivato alla terza edizione. In occasione della puntata andata in onda venerdì scorso la conduttrice milanese ha festeggiato il suo 61/o compleanno.

Panico in RAI, succede di tutto a The Voice Kids: i dettagli

I quattro cosiddetti coach del programma, vale a dire Gigi D’Alessio, Arisa, Loredana Bertè e il rapper Clementino hanno fatto una sorpresa alla conduttrice regalandole una magnifica torta di compleanno.

Ad un certo punto tre di loro hanno avuto la malaugurata idea di spargere sulla testa di Clementino, che com’è noto è privo di capelli, un discreto quantitativo di panna della torta stessa aggiungendovi in un secondo momento delle candeline da spegnere.

Panico in RAI, Antonella Clerici è rimasta senza parole: si è sfiorata la tragedia

Il problema è che al momento di accendere le candeline di compleanno Gigi D’Alessio ha corso seriamente il rischio di incendiare la testa di Clementino il quale è apparso fin da subito molto preoccupato: “Mi si squaglia la capa e la torta! Ahia, ha preso fuoco la testa“.

Per fortuna tutto si è concluso nel migliore dei modi senza gravi conseguenze per nessuno. La stessa Antonella Clerici è apparsa piuttosto divertita dall’improvvisata dei suoi coach. Clementino non ha riportato danni e il programma è proseguito senza ulteriori intoppi. Per la cronaca l’ultima puntata di ‘The Voice Kids‘ è in programma per venerdì 20 dicembre. C’è già tanto fermento su chi potrà essere il vincitore. Una cosa è certa: il talento non manca mai.