Panni stesi in casa, ecco il trucco per asciugarli rapidamente | Non servono né balconi né asciugatrici: soluzione geniale

Se anche tu ha il comunissimo problema dei panni stesi in casa, e non vuoi più avere vestiti e asciugamani umidi, dovresti fare così.

Tutti sanno che il bucato andrebbe steso all’aria aperta, in spazi ariosi e soleggiati ma questo non sempre è possibile. Per svariate esigenze ci si trova spesso costretti a stendere dentro casa. Il rischio però è quello di avere abiti e teli che impiegano troppo tempo ad asciugarsi.

Inoltre il bucato negli ambienti chiusi può facilmente assumere cattivi odori, perché i vestiti restano bagnati troppo tempo o perché assorbono profumi presenti in casa, dal cibo al fumo.

Per fortuna però esistono dei piccoli accorgimenti e qualche trucco che, se messi in pratica, consentono di avere panni stesi in casa ma perfettamente asciutti, puliti e profumati, proprio come se fossero stati al sole. Vediamo di che cosa si tratta.

Panni stesi in casa, come asciugare al meglio il bucato negli ambienti chiusi

L’esigenza di stendere i panni in casa comincia a farsi sentire soprattutto con del primo freddo e delle piogge frequenti. Nel periodo invernale infatti, in molte delle città italiane stendere i panni all’esterno significa ritirarli, a volte, più bagnati di prima o, addirittura, ghiacciati. Peraltro in alcuni condomini è fatto esplicito divieto di stendere all’esterno il bucato. Pertanto sono davvero molti i casi in cui è necessario stendere i panni in casa.

Dunque mettere uno stendibiancheria in soggiorno, in camera da letto p in bagno diventa l’unico modo possibile per far asciugare il proprio bucato. Tuttavia è necessario seguire qualche regola. Con i trucchi giusti infatti, anche stendere il bucato in casa può diventare una strategia efficace per avere capi puliti e profumati, propri come se fossero stati asciugato all’aria aperta. Vediamo quali sono i suggerimenti degli esperti!

Il segreto per capi asciutti e profumati

Chi stende i panni in casa dovrebbe scegliere innanzitutto la stanza più ariosa e soleggiata, cioè quella con più luce, per facilitare il processo di asciugatura. In secondo luogo è bene far arieggiare. Dunque lasciare balconi e finestre aperte, o almeno socchiuse, anche nella stagione invernale, per evitare che gli indumenti appena lavati possano assumere un cattivo odore di umido.

Proprio per contrastare l’umidità, naturalmente presente in casa e sui panni bagnati, bisogna cercare di adottare delle piccole strategie anti -umido. Una di queste è riporre nella stanza dove abbiamo steso il nostro bucato una ciotola piena di sale grosso, che ha la capacità naturale di assorbire l’acqua. Un altro metodo molto utile può essere quello di usare piante che catturano le particelle d’acqua presenti nell’aria, come ad esempio la felce o l’aloe vera.