Panpepato, se ti avanzano delle NOCCIOLE puoi preparare il dolce di Natale | Brucia i tempi e conservalo qui, i nipoti ringrazieranno

Svelato il trucco per preparare il Panpepato e soddisfare i palati di tutta la famiglia e degli amici più golosi.

Il Natale finalmente è alle porte: sta arrivando il periodo più dolce dell’anno in tutti i sensi. Non farti trovare impreparato.

Ecco la ricetta del Panpepato perfetto, se segui questo procedimento lascerai tutti a bocca aperta.

Se fai così non puoi proprio sbagliare, vai a colpo sicuro e prepari un dolce da leccarsi i baffi, perfetto da servire durante le feste di Natale.

Non gettare via le nocciole per nessuno motivo: utilizzale nella ricetta più amata del periodo natalizio.

Panpepato, la ricetta del dolce più buono delle festività

Se ami il Natale allora di certo ti starai già preparando e avrai decorato la casa a festa. Gli addobbi però da soli non bastano, per respirare il clima natalizio anche la gola vuol la sua parte. Portare in tavola piatti e dolci della tradizione è il vero modo per assaporare le festività. Uno dei più gettonati è un dolce amato da grandi e piccini, realizzato con ingredienti semplici e genuini e tutta la bontà tipica del Natale.

Non si mangia solo il 24 e il 25 dicembre ma si trova sui banchi delle pasticcerie per tutto il mese di dicembre e oltre. Se vuoi cimentarti ai fornelli ma non sei un maestro pasticciere, non temere. Ti diciamo noi come realizzare il tuo dolce di Natale. Farai un figurone con amici e parenti.

Come preparare l’irresistibile prelibatezza a base di cacao e nocciole

Il dolce più amato del Natale è di certo il panpepato, soprattutto per chi celebra le festività nel Lazio. Dunque procurati subito questi ingredienti e mettiti all’opera: 250 grammi di nocciole, 250 grammi di miele, 350 grammi di uvetta, 250 grammi di mandorle tostate, 50 grammi di pinoli, 250 grammi di noci, 300 grammi di cioccolata fondente, la buccia di un’arancia, la buccia di un limone, 100 grammi di farina, pepe e cannella.

Unisci il miele, la frutta secca, la buccia dell’arancia e del limone e fai cuocere tutto per 3 minuti in una pentola capiente. Poi elimina le bucce e fai cuocere per altri 10 minuti. Aggiungi le nocciole e fai cuocere per 10 minuti. In seguito aggiungi noci e pinoli, continuando a mescolare. Ora unisci la farina e il cioccolato e amalgama tutto fino a ottenere un composto denso e cremoso. Infine capovolgi il contenuto su un ripiano e dai al tuo panpepato la forma che preferisci, magari creando dei piccoli bon bon. Termina la preparazione cuocendoli in forno preriscaldato a 160 gradi, per 35 minuti e poi fai raffreddare per 5 ore.