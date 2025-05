Paolini e Sinner, ma anche Mattarella e Papa Leone XIV: edizione storica degli Internazionali d’Italia

Con Carlos Alcaraz e Jannik Sinner assieme ai loro trofei si chiude un’edizione degli Internazionali BNLd’Italia che resterà nella storia. Tanti fattori, alcuni prevedibili altri meno, si sono incastrati in due settimane di torneo rendendo l’edizione 2025 unica.

Paolini e Sinner: sul campo il tennis italiano è vincente anche in casa

È doveroso partire dall’aspetto prettamente sportivo. Mai in 95 anni di storia del torneo l’Italia ha conquistato entrambe le vittorie nei tornei femminili più un rappresentante in finale e uno in semifinale in quello maschile.

Il ruolo di personaggio copertina è di Jasmine Paolini, che nel femminile ha compiuto una vera e propria impresa. La 29enne di Castelnuovo di Garfagnana è solo la 6° tennista nella storia degli Internazionali a vincere nella stessa edizione singolare e doppio (l’ultima volta Monica Seles nel 1990), circostanza che in campo femminile a livello di WTA 1000 non accadeva dal 2009 (Vera Zvonareva a Indian Wells). Impresa coronata con la vittoria in singolare, che mancava da 40 anni (quando Raffaella Reggi vinse un’edizione tenutasi a Taranto), battendo in finale Coco Gauff più il bis in doppio insieme a Sara Errani che conferma il titolo dell’anno scorso. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Jasmine, dopo un 2024 che l’ha catapultata tra le grandi del tennis femminile, ottiene il trofeo più importante della carriera (il secondo a livello 1000) e torna numero 4 al mondo superando Iga Swiatek, campionessa in carica al Roland Garros che batté proprio Paolini in finale. Ora la toscana torna a Parigi con rinnovate ambizioni, intenta a difendere la finale ottenuta lo scorso anno sia nello slam su terra sia quello su erba di Wimbledon. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio Pure joy 😍✨#IBI25 pic.twitter.com/JopZsAW96X — Internazionali BNL d'Italia (@InteBNLdItalia) May 17, 2025

Il grande atteso alla vigilia, Jannik Sinner, non ha tradito le attese. Al rientro dopo 104 giorni di stop che hanno messo a rischio il suo numero 1 (opportunità non colta dagli avversari) ha battuto in sequenza Navone, De Jong, Cerundolo, Ruud (al termine di una prestazione impressionante) e Paul, arrendendosi in finale solo a Carlos Alcaraz. Un risultato per nulla scontato: basti pensare che per Jannik era la prima finale 1000 su terra, in più l’Italia non arrivava in finale a Roma da 47 anni (Adriano Panatta nel 1978).

L’altoatesino, che alla vigilia pensava di fare 2/3 match, ha ottenuto ottimi feedback dopo 3 mesi di stop forzato ed è pronto per il Roland Garros al termine del quale è già sicuro di fare un anno di fila da numero 1, dato statistico che lo proietta tra i grandissimi. Infatti Sinner salirà al quarto posto dei tennisti con il regno più lungo dopo essere diventati numero uno del mondo per la prima volta. Lo precedono Roger Federer con 237 settimane, Jimmy Connors (160) e Leyton Hewitt (75). LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Ma il tennis italiano non è solo Sinner e Paolini, perché la stagione su terra ha proiettato anche Lorenzo Musetti tra i grandi. Il carrarino è stato l’unico in questa stagione a fare almeno semifinale in tutti i master 1000 su terra, un salto di qualità che l’ha portato definitivamente in Top10, per andare al Roland Garros con un ruolo da outsider.

Numeri da record: impatto economico da 900 milioni

Oltre alle vittorie in campo ci sono quelle fuori dal campo. Gli Internazionali d’Italia hanno continuato ad espandersi. Dopo l’allargamento a 12 giorni quest’anno quello dei campii: da 12 a 20 ettari nel Parco del Foro Italico con i nuovi campi allo Stadio dei Marmi e le tribune del Pietrangeli (che, a dire il vero, hanno po’ rovinato l’atmosfera di uno degli stadi più belli del mondo). Una scelta che ha portato dividendi: l’incasso della biglietteria è arrivato a 35,5 milioni di euro contro i 29,1 del 2024. Una crescita enorme se si pensa che 20 anni fa l’incasso era 1,9 milioni. Il target delle 400mila presenze è stato avvicinato parecchio (392mila). Tutto questo per un impatto economico complessivo salito a 894,9 milioni, di cui 409,8 di impatto diretto, 331,4 indiretto e 153,6 di indotto.

Una corsa, un’esplosione del tennis in Italia che si vede nella crescita dei circoli affiliati e dei tesserati (solo quest’anno 57mila in più) ma che non è visto ancora come un traguardo al termine del quale fermarsi. Roma è pronta all’upgrade del campo centrale coperto. Dopo anni di dichiarazioni mai seguite dai fatti, è stato ufficialmente presentato il progetto di copertura, che inizierà al termine dell’edizione 2026 e si concluderà in 18 mesi. Un investimento di circa 60 milioni di euro da parte di Sport e Salute che per FITP porterà la struttura a lavorare 150 giorni l’anno (tra tennis, altri eventi sportivi e concerti) per 22 milioni di euro di ricavi.

Dal Papa a Mattarella, un’edizione unica

Ma come detto, non tutto era previsto e probabilmente l’edizione 2025 sarà più memorabile anche per le cose extra-tennis che poi si sono incrociate con il torneo. Tra le due meno imprevista è stata la presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella alle finali di sabato e domenica. Meno imprevista ma non meno importante, perché è nota l’attenzione negli ultimi anni del Capo dello Stato per gli sportivi e i tennisti in particolare, premiati più volte al Quirinale per i trionfi singoli e di squadra (l’Italia è campione in carica di Coppa Davis e Billie Jean King Cup, ndr). La sua presenza al Centrale del Foro Italico è sembrata più una (importante) promessa mantenuta che una mossa inaspettata.

Meno si può dire invece per l’elezione del nuovo Papa durante il torneo, o più nello specifico, della passione del nuovo Pontefice Leone XIV per il tennis. Un’elezione avvenuta a pochi chilometri in linea d’aria dai campi del Foro Italico e seguita anche tramite i maxischermi, più il culmine toccato con la visita privata in Vaticano di Jannik Sinner, della sua famiglia e del presidente FITP Angelo Binaghi mercoledì 14 maggio. Una visita storica, a nemmeno una settimana dall’elezione: per la prima volta, il Papa appena eletto non ha ricevuto un’istituzione ma uno sportivo. Le immagini dell'incontro in Vaticano tra Jannik Sinner, il Presidente della FITP Angelo Binaghi e Papa Leone XIV.



📸 Vatican Media pic.twitter.com/y4LFuWOVTx — FITP (@federtennis) May 14, 2025

© Riproduzione riservata