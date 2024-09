Paolo Bonolis, la malattia improvvisa entrata a casa sua: “La situazione è degenerata” | Lacrime dopo l’annuncio

Paolo Bonolis è ancora in crisi a causa della rottura del suo matrimonio con Sonia Bruganelli. E ora arriva una confessione toccante

Ha attraversato un periodo molto difficile, Paolo Bonolis. Lo showman e re dell’intrattenimento e protagonista assoluto sulle reti Mediaset dell’ultimo quarto di secolo, ha dovuto fare i conti con una vicenda personale che ne ha messo a dura prova serenità e stabilità emotiva.

La fine del rapporto ultra ventennale con l’imprenditrice romana Sonia Bruganelli, sua compagna e moglie fino a qualche mese fa, ha influito senza ombra di dubbio sul morale del conduttore romano, che ha più volte ammesso di aver attraversato un periodo piuttosto difficile.

Poi pian piano Bonolis è riuscito a ritrovare la serenità che in parte era andata perduta, anche grazie all’affetto incondizionato dei suoi figli. E proprio a tal proposito non tutti sanno che uno di loro, il giovane Davide, è un giovane calciatore determinato e ambizioso.

Il calcio del resto è di casa nella famiglia Bonolis: com’è noto Paolo è un appassionato e accanito tifoso dell’Inter, di cui segue tutte le vicende fin da quando era bambino. Il figlio sta tentando di intraprendere la carriera da calciatore e a quanto pare con buone possibilità di riuscirci.

Paolo Bonolis, il dramma che ha colpito la sua famiglia: situazione insostenibile

Davide Bonolis ha vent’anni e gioca in Serie D in un club storico come il Siena, ma il suo percorso non è stato tutto rose e fiori, anzi. Quando era più piccolo il figlio di Paolo e di Sonia Bruganelli ha vissuto momenti drammatici.

Quando aveva undici anni Davide si ammalò di mononucleosi e in seguito alla scoperta della malattia si allontanò dal mondo dello sport e del calcio rifugiandosi nell’unico elemento che ne alleviava le sofferenze, soprattutto psicologiche: il cibo.

Paolo Bonolis, la confessione commuove tutti: lacrime sui social

In un racconto pubblicato sui suoi profili social Bonolis jr ha ricordato un periodo che per fortuna appartiene al passato: “Mi sono dovuto allontanare dal campo di calcio per ben sei mesi e da lì ho iniziato a prendere peso. Avevo paura di essere deriso, ero arrivato a pesare 104 chili“.

Una crisi molto pesante che Davide Bonolis è riuscito a superare grazie alla sua forza di volontà e all’appoggio dei suoi genitori. Ora il suo fisico è quello di un vero atleta e può coltivare il sogno di diventare un calciatore di primo piano, magari nella squadra del cuore di papà Paolo.