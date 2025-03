Paolo Crepet non ha dubbi: gli adulti di oggi sono la peggiore generazione della storia

Oltre duemila persone si sono riunite al Lingotto di Torino per assistere allo spettacolo “Mordere il Cielo” di Paolo Crepet. Lo psichiatra ha espresso soddisfazione per l’affettuosa accoglienza nella sua città natale, sottolineando l’importanza di interpretare e comprendere la realtà circostante. Tuttavia, ha manifestato preoccupazione per il rischio crescente di vivere in un’epoca caratterizzata da insensibilità e indifferenza generale.​

La crisi generazionale e l’influenza dei social media

Crepet ha evidenziato come l’indifferenza coinvolga tutte le fasce d’età, inclusi i più giovani, che sono stati cresciuti da quella che definisce “la peggior generazione di adulti” della storia. Ha criticato aspramente quei genitori che, comportandosi come adolescenti, pubblicano contenuti discutibili sulle piattaforme social, mettendo in dubbio la loro capacità di educare i figli alla responsabilità e alla consapevolezza di sé.​

La serie “Adolescence” e il degrado sociale

In merito alla miniserie Netflix “Adolescence”, che narra l’arresto di un tredicenne accusato dell’omicidio di una compagna di classe, Crepet ha dichiarato di non averla vista né di avere intenzione di farlo. Ritiene infatti che piattaforme digitali come Netflix siano responsabili del degrado sociale attuale. Nonostante il successo di pubblico e critica della serie, lo psichiatra sostiene che ciò sia dovuto a un’anestesia collettiva, anche tra gli intellettuali, che non riconoscono la brutalità di una società in cui un tredicenne commette un omicidio.

L’appello per una regolamentazione dei social media

Crepet si interroga sull’assenza di manifestazioni pubbliche dopo episodi di femminicidio, sottolineando come molti preferiscano esprimere il proprio dissenso sui social piuttosto che scendere in piazza. Propone che il governo vieti l’uso dei social media fino ai 16 anni, seguendo l’esempio dell’Australia. Secondo lui, l’elettorato sembra preferire l’annichilimento sui social, rinunciando alla propria identità adulta e alle relative responsabilità, anche a costo di esporre i più giovani a minacce e pericoli.

