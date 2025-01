Paolo da domani si cambia orario | Bonolis lo ha saputo poco fa, Pier Silvio ha una strategia infallibile

Una novità di rilievo coinvolge direttamente Paolo Bonolis e il suo ruolo all’interno di Mediaset. La decisione è di Pier Silvio Berlusconi

È tornato in pista alla grande, con l’entusiasmo e la carica di un esordiente. Da qualche giorno il pubblico televisivo ha ritrovato uno degli showman più amati del mondo dello spettacolo. Paolo Bonolis ha infatti ripreso in mano le redini di ‘Avanti un altro!‘, il game show da lui ideato e giunto alla 14/a edizione.

Il programma, trasmesso su Canale 5 nella fascia preserale, ha già fatto registrare confortanti indici di ascolto. Il format del programma è immutato e si fonda soprattutto sulle qualità istrioniche dello stesso Bonolis e del suo fedele ‘scudiero’, Luca Laurenti.

A giudicare dal buon riscontro di queste prime puntate si direbbe che l’effervescente presentatore romano non ha perso nulla della sua proverbiale ‘vis comica’. Negli ultimi tempi tra l’altro il nome di Bonolis è stato con cadenza quasi quotidiana al centro delle vicende di gossip.

È sulla bocca di tutti la fine del suo matrimonio con l’imprenditrice e manager Sonia Bruganelli, diventata negli ultimi anni una figura molto presente nei programmi di intrattenimento delle reti Mediaset.

Paolo Bonolis, una svolta improvvisa nella sua carriera: notizia shock

Proprio intorno al ruolo dell’ormai ex lady Bonolis si è scatenata un’aspra polemica che ha coinvolto perfino i vertici dell’azienda di Cologno Monzese. Su questo tema il noto showman non ha mai voluto esprimersi né tanto meno interferire.

L’ultima indiscrezione che gli esperti di spettacolo hanno diffuso riguarda invece lo stesso Bonolis e in particolare la sua futura collocazione all’interno del palinsesto di Mediaset. Si è vociferato infatti che Pier Silvio Berlusconi abbia preso una decisione in merito.

Paolo Bonolis, arriva il chiarimento definitivo: fan spiazzati

A quanto pare l’azienda del Biscione avrebbe proposto al suo conduttore di punta di occupare la stessa fascia oraria che oggi è appannaggio di ‘Striscia la notizia‘. Si tratta dunque del classico access prime time che va in onda dopo il telegiornale.

Tale indiscrezione stata però smentita con decisione dal giornalista ed esperto di spettacolo Giuseppe Candela attraverso il noto portale Dagospia.it. “Chi pensa a Bonolis per il dopo ‘Striscia la notizia’ sbaglia di grosso: ‘Non ci pensa proprio’, filtra dai piani alti“. Berlusconi jr dovrà cambiare strategia e pensare ad altro, per il momento.