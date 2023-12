Papa Francesco e la tomba a Santa Maria Maggiore, chi altro vi è sepolto

(Adnkronos) – A Santa Maria Maggiore, dove Papa Francesco ha scelto di essere sepolto, ci sono già i resti di altri cinque papi: Pio V, (Antonio Ghislieri 1504-1572) il Papa inquisitore; Sisto V (Felice di Peretto 1521-1590), il pontefice che fece costruire un nuovo acquedotto, L'Acqua Felice, primo costruito a Roma dopo la fine dell’Impero Romano. A Santa Maria Maggiore ci sono inoltre le spoglie di Clemente XIII, (Carlo Rezzonico 1693-1769); di Paolo V (Camillo Borghese 1550-1621) giurista e canonista e di Clemente IX (Giulio Rospigliosi 1600-1669) che fu papa per soli due anni dal 1667 al 1669. La sua vita è rimasta strettamente legata a Santa Maria Maggiore per la quale avviò i lavori di rifacimento della tribuna. Nella Basilica di S. Maria Maggiore, precisamente nella cripta della Cappella del Crocifisso, è sepolto anche l'ex arcivescovo americano Bernhard Law, nominato arciprete della Basilica da Giovanni Paolo II, che si dimise dopo l'accusa di avere coperto i preti pedofili di Boston in seguito all'inchiesta del The Boston Globe che aprì a numerose indagini sui casi di pedofilia nella Chiesa cattolica. Una sepoltura che sollevò l'indignazione delle vittime: "E' offensivo, non merita quell'onore". —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

