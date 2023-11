Papa Francesco: “Grazie a Dio non ho polmonite ma bronchite molto acuta”

(Adnkronos) – Il Papa ha una “bronchite molto acuta e infettiva”. Lo ha spiegato lui stesso ai partecipanti al Seminario di 'Etica nella gestione della salute' in un suo intervento in spagnolo. “Come vedete, sono vivo. Il dottore non mi ha lasciato andare a Dubai. Il motivo è che lì fa molto caldo e si passa dal caldo all'aria condizionata. E questo in questa situazione bronchiale non conviene. Grazie a Dio non era polmonite. È una bronchite molto acuta e infettiva. Non ho più la febbre, ma prendo ancora antibiotici e cose del genere”. Bergoglio dice che è importante “prendersi cura della propria salute, la salute ha la cosa opposta: è forte e fragile. "Quanto è sano questo, come regge, quanto è forte", ma è anche fragile. E la salute mal mantenuta lascia il posto alla fragilità”. Francesco parla anche di prevenzione: “Mi piace molto la medicina preventiva, perché previene gli eventi prima che si verifichino. Apprezzo quello che fate. Non solo cercare soluzioni mediche e farmacologiche, ma anche custodire la salute, cioè pensare al bene della salute. E come preservarlo. Non solo curare ma preservare”. Bergoglio ha poi aggiunto: “Perdonatemi se non posso parlare di più, ma non ne ho il coraggio. Allora quello che vorrei è salutarli, così se lo facciamo velocemente, vengono uno per uno, si avvicinano. Perdonatemi se rimango seduto e vi saluto, uno per uno”. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

