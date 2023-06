Papa Francesco ricoverato al Gemelli, sarà sottoposto a un intervento chirurgico

(Adnkronos) – Intervento chirurgico per Papa Francesco. "Il Santo Padre al termine dell'Udienza Generale si è recato presso il Policlinico Universitario A. Gemelli dove nel primo pomeriggio sarà sottoposto in anestesia generale a un intervento chirurgico di laparotomia e plastica della parete addominale con protesi". Lo fa sapere il portavoce del Vaticano Matteo Bruni. "L'operazione, concertata nei giorni scorsi dall'équipe medica che assiste il Santo Padre, sì è resa necessaria a causa di un laparocele incarcerato che sta causando sindromi sub occlusive ricorrenti, dolorose e ingravescenti. La degenza presso la struttura sanitaria durerà diversi giorni per permettere il normale decorso post operatorio e la piena ripresa funzionale", aggiunge. Il Pontefice si era recato ieri al Gemelli. Dopo aver effettuato i controlli, aveva lasciato il policlinico romano ed era rientrato in Vaticano. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata