Papa in Campidoglio e alle Basiliche di San Giovanni e Santa Maria Maggiore: strade chiuse e bus deviati il 25 maggio

Una giornata intensa per la Capitale

Domenica 25 maggio si preannuncia un giorno speciale per Roma, con il Papa che farà tappa in diversi punti significativi della città. Questo evento di grande importanza richiederà alcune modifiche alla viabilità e ai trasporti pubblici. Tra le 12 e le 19, il Pontefice sarà impegnato in diversi appuntamenti che avranno luogo nella capitale.

Gli incontri del Papa

La giornata inizierà a mezzogiorno con il Regina Coeli in Piazza San Pietro. A seguire, alle 16:15 circa, ci sarà una cerimonia al Campidoglio dove il sindaco Roberto Gualtieri e altri rappresentanti renderanno omaggio a "Leone XIV". Nel tardo pomeriggio, alle 17, è prevista una visita a San Giovanni in Laterano per l'insediamento sulla Cattedra Romana. Infine, alle 19 il Papa pregherà presso Santa Maria Maggiore davanti all'icona della "Salus Populi Romani".

Implicazioni sul traffico

Con la presenza del Papa, alcune strade di Roma verranno chiuse per garantire la sicurezza. Sin dalla mezzanotte di sabato ci saranno divieti di sosta in numerose vie centrali come piazza di Santa Maria Maggiore e via dell'Esquilino. Altre arterie interessate includono via Merulana e piazza di Porta San Giovanni. Durante l'intera giornata saranno imposti limiti e deviazioni per il traffico pubblico che coinvolgeranno molte linee bus dell'Atac, tra cui la linea H e il 40.

Per la visita alla Basilica di San Giovanni in Laterano, è prevista l’attivazione di un’area riservata che interesserà via dell’Abaradam (da via dei Laterani a piazza San Giovanni in Laterano), piazza Giovanni Paolo II, il primo tratto di via Merulana, via Domenico Fontana, piazza Giovanni in Laterano, piazza di porta San Giovanni e via dei Carburanti.

L’accesso all’area riservata sarà consentito attraverso quattro varchi di sicurezza presidiati dalle forze dell’ordine. Entro le 7 del mattino, saranno istituiti divieti di sosta e zona rimozione nelle strade interessate. oltre che il divieto di transito nell’area riservata, saranno interdette alla viabilità anche via Emanuele Filiberto II, piazza Appio e via Domenico Fontana.

Per la visita alla Basilica di Santa Maria Maggiore, il corteo papale vi giungerà passando per via Merulana. Anche in questo caso, dalle 15,00, sarà istituita un’area riservata che interesserà via Carlo Alberto, piazza di Santa Maria Maggiore, via dell’Esquilino, piazza dell’Esquilino (lato Basilica), via Liberiana, via di Santa Prassede, via di San Martino ai Monti, via Merulana, via di San Vito, via di San Antonio all’Esquilino.

Saranno inoltre chiuse: via Manin, via Santa Maria Maggiore, via Paolina, via dell’Olmata, via S. Giovanni Gualberto, via San Martino ai Monti e via di San Vito.

Consigli pratici per gli spostamenti

I residenti e i turisti sono invitati a pianificare attentamente i loro spostamenti poiché i mezzi pubblici subiranno deviazioni o limitazioni a partire dalle 14. È consigliabile fare affidamento su percorsi alternativi o posticipare gli spostamenti non urgenti fino alla normalizzazione della situazione viaria.

Viabilità, divieti di sosta e zone rimozione

Sul fronte della viabilità, dalla mezzanotte di domenica è prevista l'istituzione di divieti di fermata in:

piazza di Santa Maria Maggiore;

via Carlo Alberto, nel tratto compreso tra piazza di Santa Maria Maggiore e via Carlo Cattaneo;

via dell’Esquilino;

piazza dell’Esquilino, nei tratti compresi tra via dell’Esquilino e via Cavour e tra via Cavour e via Liberiana;

via Liberiana;

via dell’Olmata, lato destro, ultimi 20 metri prima dell’intersezione con via di Santa Prassede;

via Merulana;

piazza di Porta San Giovanni, ambo i lati della carreggiata laterale che conduce al distributore di carburanti della Città del Vaticano;

piazza di San Giovanni in Laterano, compresi ambo i lati del tratto di carreggiata compreso tra via Domenico Fontana e via Merulana, inclusa l’intera l’area strutturata a parcheggio adiacente la “Scala Santa”;

via del Teatro Marcello nel tratto compreso tra piazza d’Ara Coeli e via del Foro Olitorio;

piazza D’Ara Coeli;

via degli Astalli nel tratto compreso tra via di S. Marco e via del Plebiscito;

via di San Marco, compreso lo slargo posto alla confluenza con vicolo degli Astalli;

largo Berlinguer;

via dell’Ara Coeli;

via delle Tre Pile.

Previsto, inoltre, dalle 14 di domenica il divieto di transito in via del Teatro Marcello nel tratto e verso compreso tra Vico Jugario e piazza D’Ara Coeli.

Trasporto pubblico, deviazioni linee Atac

Per quel che riguarda il trasporto pubblico, dalle 14 di domenica deviazioni o limitazioni per le linee 3, 8, H, 16, 30, 40, 44, 46, 51, 60, 62, 63, 64, 70, 71, 80, 81, 83, 85, 87, 118, 119, 160, 170, 190F, 360, 492, 590, 628, 649, 714, 715, 716, 781, 792, 916F, C3.

*Foto in copertina, dal sito di romamobilita.it

© Riproduzione riservata