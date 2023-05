Papa in sede Rai Saxa Rubra per registrare programma

(Adnkronos) – A quanto apprende l'Adnkronos, il Papa si trova in questo momento nella sede Rai di Saxa Rubra, dove dovrebbe registrare un intervento a un programma televisivo. Dopo lo stato febbrile di ieri, il pontefice si è perfettamente rimesso e già questa mattina aveva ripreso tutte le udienze. Ad accogliere Francesco l'amministratore delegato della Rai Roberto Sergio. Sua Santità si è recato in Rai per registrare un intervento nella trasmissione "A sua immagine", il programma di approfondimento religioso con all'interno l'Angelus da Piazza San Pietro che va in onda tutte le domeniche su Raiuno. L'intervento registrato di Francesco sarà trasmesso nel corso della trasmissione condotta da Lorena Bianchetti domenica 4 giugno. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

