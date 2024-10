Parabrezza appannato, ecco il trucco che usava mio nonno | Il problema sparisce per sempre

Se il tuo parabrezza continua ad appannarsi spesso, prova questo semplice trucco e il problema sarà risolto in poco tempo!

Tra i tanti inconvenienti a cui i guidatori possono essere soggetti, vi è sicuramente quello del parabrezza appannato. Questo, oltre ad essere fastidioso è anche molto pericoloso poiché compromette la visibilità alla guida dell’auto.

Pertanto, risolvere questa problematica è prima di tutto importante per una questione di sicurezza. Vi sono diverse soluzioni preventive per evitare che il parabrezza dell’auto si appanni.

Alcuni consigliano di coprire il parabrezza magari anche con una coperta oppure, di usare un panno in microfibra pulito. Non va però dimenticato che spesso potrebbe essere la tappezzeria bagnata a creare l’umidità che si forma sui vetri della macchina.

Tra i rimedi classici invece c’è quello di usare l’aria condizionata dell’auto ma in realtà può bastare un rimedio anche molto più economico rispetto a quest’ultimo. Scopriamo di cosa si tratta e tutti i dettagli.

Parabrezza appannato, il trucco da usare d’inverno

Prima di tutto va detto che vi sono negozi di articoli per auto che vendono spray appositi anti- appannamento e i relativi panni che consentono di sciogliere la patina bianca. Lo spray va usato in chiave preventiva andrebbe quindi spruzzato quando i vetri sono asciutti, per evitare che si formi la condensa.

Passando invece a trucchi più artigianali, per evitare che si appannino i vetri si può utilizzare una mezza patata. Andrà semplicemente strofinata sui vetri in modo da cospargerli uniformemente di amido. Una volta fatto questo, bisognerà ripulire il tutto con con della carta di giornale. In questo modo si sarà creata una lieve patina anti-appannamento. Torna molto utile anche usare il detersivo per i piatti. Per ottenere un effetto anti-appannamento non dovremo fare altro che versarne una goccia sui vetri e poi ripulire.

Un altro trucco davvero originale

Infine, c’è un altro trucco che di recente si è molto diffuso soprattutto sul web per la sua originalità. Alcuni che l’hanno provato lo ritengono molto efficace. Serviranno soltanto due calzini lunghi e della silice cristallina per lettiere. Dopodiché si dovrà riempire un calzino con la silice cristallina in maniera che il livello superi di poco l’altezza del tallone.

A questo punto non si dovrà fare altro che fare un nodo per chiudere il calzino prima di infilarlo nell’altro calzino per creare una specie di “salsicciotto”. Questo andrà lasciato sotto il sedile o direttamente sul cruscotto. Anche in questo caso si creerà un effetto anti-appannamento. Perché questo trucco è così efficace? Grazie alla silice cristallina, capace di assorbire l’umidità. Chiaramente, è bene ripetere ogni tanto l’operazione con un nuovo “salsicciotto” di silice, visto che quello precedente col tempo avrà perso la propria efficacia e dovrà essere sostituito.