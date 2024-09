“Paralizzata a letto”: Silvia Toffanin, il dramma rivelato in diretta | Terapia sbagliata e corsa in ospedale

È iniziata nel migliore dei modi la nuova edizione di ‘Verissimo’, il talk show condotto su Canale 5 come di consueto da Silvia Toffanin

Le prime puntate della nuova stagione di ‘Verissimo’ hanno già regalato momenti pieni di emozione e di particolare coinvolgimento emotivo. Come accaduto ad esempio durante lo scorso fine settimana, quando il talk show condotto come di consueto da Silvia Toffanin ha ospitato una star della musica italiana.

Anche in questa edizione il format e la struttura del programma non sono cambiati. Alla guida è sempre l’ex ‘Letterina’ di Passaparola e compagna ormai da anni del presidente di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi.

Sul salotto della conduttrice veneta si avvicendano personaggi di spicco del mondo dello spettacolo, che si lasciano andare a qualche confidenza relativa alla propria vita privata. Problemi familiari, vicende strettamente personali che gli intervistati rendono di dominio pubblico.

Nel fine settimana appena trascorso il momento più toccante si è verificato quando a rispondere alle domande di Silvia Toffanin si è presentata una celebre interprete della canzone italiana che dopo un periodo di grande successo è sparita per molti anni dai radar dello showbiz.

Silvia Toffanin, la tragedia sfiorata: la star della musica italiana confessa tutto

Stiamo parlando di Gerardina Trovato, la cantante siciliana che nei primi anni novanta ottenne un enorme successo anche grazie a delle felici partecipazioni al Festival di Sanremo. Da qualche anno però di lei si erano perse le tracce e ora sappiamo il motivo.

L’interprete catanese ha dovuto affrontare molti problemi, soprattutto di carattere familiare. In primis la scomparsa della madre che ha condizionato il resto della sua vita e che l’ha fatto sprofondare in un lungo periodo buio.

Silvia Toffanin, il racconto drammatico di Gerardina Trovato: i dettagli

Il suo racconto ha colpito e commosso sia la Toffanin che il pubblico presente in studio. “Sono stata male e un medico ha pensato che avessi fatto chissà cosa, ha sbagliato e mi ha prescritto una marea di farmaci“.

“Non riuscivo a scendere dal letto, sono rimasta paralizzata per 8 mesi. Muovevo solo il collo. All’improvviso mi è venuta un’acidosi al fegato fulminante, hanno chiamato l’ambulanza e sono stata un giorno in ospedale“. Per fortuna tutto è bene quel che finisce bene: ora Gerardina Trovato sta meglio ed è pronta a tornare protagonista.