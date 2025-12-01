Parcheggi nel Lazio, domande record: i Comuni presentano progetti per 115 milioni ma la Regione ne ha solo 8,7

L’interesse dei Comuni del Lazio per il bando regionale dedicato ai parcheggi pubblici ha superato ogni previsione. In poche settimane gli enti locali hanno presentato progetti per un totale di 115 milioni di euro, cifra ben lontana dagli 8,7 milioni che la Regione può mettere a disposizione per il triennio 2025-2027.

Parcheggi nel Lazio, domande record dei Comuni

Un divario enorme che racconta una necessità diffusa: ampliare le aree di sosta, riqualificare quelle degradate e dotare i centri urbani di infrastrutture utili ai cittadini e ai flussi quotidiani di mobilità.

Parcheggi nel Lazio: perché le richieste dei Comuni superano i fondi disponibili

Il bando regionale ha messo a disposizione contributi fino a 600mila euro per ciascun progetto, con copertura totale per i Comuni sotto i 5.000 abitanti e fino al 90% per quelli più grandi. Condizioni che hanno incoraggiato la partecipazione, soprattutto per le amministrazioni con risorse ridotte e difficoltà strutturali nella gestione della viabilità. Il risultato è stato un afflusso di domande molto superiore alle aspettative.

Già dagli uffici tecnici regionali si registra un quadro chiaro: il bisogno di nuovi parcheggi è ormai una priorità per una parte consistente dei territori del Lazio. Gli interventi richiesti vanno dalla realizzazione di nuovi stalli in zone strategiche al recupero di aree inutilizzate che potrebbero diventare parcheggi di scambio, passando per l'ampliamento di parcheggi oggi saturi o obsoleti.

Parcheggi nel Lazio: quali interventi chiedono i Comuni

Il bando prevedeva una vasta gamma di opere finanziabili, e i progetti presentati riflettono questa apertura. Molti Comuni hanno chiesto fondi per nuovi parcheggi con accessi viari migliorati, illuminazione adeguata e dotazioni urbane come pensiline, panchine e infopoint. Grande attenzione anche alle infrastrutture per la mobilità sostenibile: numerosi progetti includono punti di ricarica per auto elettriche, distributori d’acqua pubblica e servizi igienici integrati.

Altri interventi riguardano il recupero di aree comunali già usate per la sosta ma oggi in condizioni precarie, con richieste di consolidamento del terreno, nuova pavimentazione, segnaletica e sistemi di controllo degli accessi. I Comuni più piccoli, in particolare, hanno sottolineato la difficoltà di gestire la viabilità nei centri storici o in aree periferiche dove la sosta è spesso caotica e non regolamentata.

Parcheggi nel Lazio: un bando che apre un tema più ampio sulla mobilità urbana

Al di là delle singole richieste, il volume delle domande mette in luce un problema generalizzato: la necessità di rivedere la mobilità urbana nei centri del Lazio. Molti sindaci hanno evidenziato nelle loro proposte che le aree di sosta attuali non sono più adeguate ai flussi moderni di traffico, cresciuti negli anni a causa dell’espansione residenziale e commerciale.

Le amministrazioni di grandi e piccoli Comuni hanno segnalato che la mancanza di parcheggi incide sulla vivibilità quotidiana, sul commercio locale e sui tempi di percorrenza verso scuole, ospedali e uffici pubblici. Questa ondata di domande esprime quindi una forte richiesta di interventi strutturali che vadano oltre il bando, con l'obiettivo di ridurre la congestione e migliorare i servizi ai cittadini.

Parcheggi nel Lazio: una selezione che sarà complessa

Con 115 milioni di euro di richieste e una disponibilità limitata a 8,7 milioni, la Regione dovrà operare una selezione molto rigorosa. Solo una piccola parte dei progetti potrà essere finanziata. Si valuteranno fattibilità, urgenza e impatto reale sul territorio, oltre alla capacità di garantire un miglioramento concreto della mobilità locale.

La Regione potrebbe dare priorità ai Comuni più piccoli, in linea con la compartecipazione al 100%, ma anche ai centri dove la saturazione dei parcheggi sta creando criticità persistenti. Un lavoro tecnico complesso che determinerà quali interventi potranno partire nel prossimo triennio.

Parcheggi nel Lazio: una domanda che segnala un’esigenza crescente

Il dato complessivo delle domande evidenzia un bisogno molto sentito dai Comuni. La mobilità urbana richiede infrastrutture adeguate e i parcheggi ricoprono un ruolo fondamentale per l’accessibilità, la qualità della vita e il progresso dei centri abitati. Gli 8,7 milioni disponibili sono un primo passo, ma i numeri indicano che occorrerà intervenire con risorse aggiuntive o con nuovi bandi per rispondere a un fabbisogno che continua a crescere.