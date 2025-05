Parcheggiatore abusivo aggredisce donna con il bimbo in braccio: tensione a Colle Oppio

Notte di paura a Colle Oppio

E' notte in una zona centrale della Capitale e una donna si è trovata al centro di un incubo a Colle Oppio. Con la figlia di due anni in braccio, è stata aggredita da un parcheggiatore abusivo. L'uomo non si è limitato alle minacce verbali, ma ha scatenato la sua furia sull'auto della donna. Il tutto è accaduto nei pressi del locale "Sanctuary", dove la donna ha cercato aiuto dai clienti presenti.

L’intervento provvidenziale della polizia

In quel momento critico, una pattuglia del reparto Prevenzione Crimine della polizia è passata per via delle Terme di Traiano. Gli agenti hanno notato il gruppo agitato fuori dalla discoteca e sono intervenuti prontamente. La donna, visibilmente scossa e incapace di spiegarsi chiaramente, ha raccontato loro di lavorare nelle vicinanze e di essersi portata dietro la figlia per mancanza di alternative. Aveva già dato tre euro a un parcheggiatore abusivo per evitare problemi, ma si era imbattuta in quello sbagliato.

Una lite tra parcheggiatori sfocia in violenza

Il caos è iniziato quando un uomo somalo di 40 anni ha affrontato il primo parcheggiatore, sostenendo che quella era la sua zona e pretendendo i soldi per sé. Non riuscendo ad ottenere ciò che voleva dalla donna spaventata, ha deciso di sfogare la sua rabbia sull'auto della vittima: calci sugli specchietti e sportelli ammaccati.

L’arresto e le reazioni dei presenti

Fortunatamente i clienti del “Sanctuary” sono accorsi in aiuto della donna. Quando gli agenti sono arrivati sul posto, hanno subito fermato il somalo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati all’attività illegale di parcheggiatore. Condotto al commissariato, l’uomo non ha proferito parola durante l’interrogatorio ma questo non gli ha evitato l’accusa di minacce e violenza privata.

