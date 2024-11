Parco dei MOSTRI, è la nuova meraviglia del Lazio | Non tutti conoscono questa gemma: qui c’è anche una Piramide nascosta

Se ami le novità e le visite all’insegna delle emozioni forti, il Parco dei Mostri è uno spettacolo che non puoi proprio perderti.

Nella regione Lazio c’è un posto magico, che sembra uscito direttamente da libro di fiabe, dove è possibile ammirare con i propri occhi eroi mitologici.

Qui tra sculture strabilianti e natura mozzafiato, ci si può davvero immergere in un panorama di bellezza fuori dal comune.

Questo borgo è davvero unico nel suo genere! Lasciati stupire dal parco dei mostri. Ti sembrerà di essere sul set di un film fantasy.

Nel piccolo comune laziale potrai soddisfare anche i desideri di gola, con le prelibatezze tipiche della regione. Scopri subito dove si trova e organizza un’escursione divertente per grandi e piccini!

Il Parco dei Mostri, l’incantevole meraviglia del Lazio

Il posto di cui parliamo è un autentico giardino incantato, che è stato costruito nel 1500 in una bellissima area, che ancora oggi conserva intatto tutto il suo fascino antico. Nato in epoca medioevale, il borgo in questione, ospita anche una piramide etrusca, nascosta nel bosco. Insomma, chiunque faccia visita a questo posto del Lazio resta ammaliato dalla sensazione di meraviglia e scoperta, e prova l’emozione di fare un salto indietro nel tempo.

Alberi verdeggianti, fitta boscaglia, figure mostruose incantano grandi e bambini, che si perdono tra le meraviglie di un parco fuori dal comune, edificato per volere del Principe Orsini nel 1500, come omaggio a sua moglie Giulia Farnese. Se vuoi vivere anche tu un’esperienza diversa dalle solite visite, scopri dove si trova il Parco dei Mostri.

Dove si trova e che cosa visitare nei dintorni

L’autentica meraviglia del Lazio di cui parliamo si trova in provincia di Viterbo e custodisce diversi tesori, tra cui i più preziosi sono il Palazzo Orsini e il Duomo, risalente al XV secolo. L’attrazione principale però è di certo il Parco dei Mostri. Questo incantevole giardino, pieno di sculture e bizzarri personaggi in pietra è surreale e affascinante al tempo stesso. Chi visita Bomarzo vive l’emozione di vedere con i propri occhi lotte tra eroi mitologici e passeggiare tra miti e misteri del passato, segni e simboli così forti ed evocativi da aver fatto assumere Bomarzo la definizione di Bosco Sacro o Bosco Iniziatico.

Il parco dei mostri si estende per tre ettari e si trova a Bomarzo, una bellissima area che sorge nella Valle del Tevere tra la regione Lazio e l’Umbria. Nel centro di Bomarzo, ci sono anche tantissimi locali tipici in cui gustare gli ottimi prodotti locali e alcune delle pietanze più buone della tradizione gastronomica della Tuscia.