Parigi, donna urla “Allah Akbar” e minaccia di “far saltare tutto”: polizia le spara

(Adnkronos) – Un donna completamente velata, con indosso un abaya, ha urlato ''Allah Akbar'' e minacciato di ''far saltare tutto in aria'' a Parigi, nella stazione della Bibliotheque François-Mitterrand. Per fermarla, la polizia le ha sparato, come riferisce l'emittente Bfmtv citando una propria fonte della sicurezza. Le Figaro precisa che gli agenti ''sono stati costretti a usare le armi'' dopo che la donna si è rifiutata di rispondere all'ordine di mostrare le mani, che teneva nascoste sotto la tunica. La donna è stata ferita allo stomaco e trasferita in ospedale, prosegue Le Figaro. La procura di Parigi spiega che la donna è in pericolo di vita. La stazione è stata completamente isolata, spiega Bfmtv. —internazionale/[email protected] (Web Info)

© Riproduzione riservata