Parigi, incendio vicino al Pantheon: crolla palazzo, 4 feriti gravi

(Adnkronos) – Un'enorme esplosione, forse causata da una fuga di gas, seguita dal crollo della facciata di un edificio. E' successo nel pomeriggio a Parigi, nel quinto arrondissement, rue Saint-Jacques, vicino al Pantheon. Una grossa colonna di fumo si leva ancora dalla palazzina mentre i vigili del fuoco continuano ad operare sul posto. Il primo bilancio dell'esplosione parla di quattro feriti in condizioni di emergenza assoluta e diversi altri in emergenza relativa. Un bilancio ancora provvisorio, secondo quanto riporta Bfmtv. "Nulla consente di determinare l'origine del disastro a questo punto", ha spiegato la Procura di Parigi. Molti testimoni hanno però riferito di aver sentito un forte odore di gas prima dell'esplosione. Altri hanno parlato di lavori in corso sulle condutture del gas nella strada nei giorni scorsi. L'edificio esploso è sede di una scuola di musica americana, la Paris American Academy. A renderlo noto è Le Parisien. Tutti i vetri degli edifici vicini sono esplosi, rende inoltre noto il quotidiano, precisando che gli stabili vicini sono stati tutti evacuati. La sindaca di Parigi, Anne Hidalgo, si è recata sul luogo dell'esplosione. La sindaca ha raggiunto il posto accompagnata dalle forze dell'ordine. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata