Parma, 39enne accoltellata alla gola dopo lite in hotel: fermato 45enne

(Adnkronos) – Al culmine di una lite, di cui al momento non si conoscono i motivi, un 45enne italiano ha ferito alla gola una donna di 39 anni con un coltello da cucina. E' successo intorno alle 12 nell'albergo 'Due spade' a Fidenza, in provincia di Parma. A chiamare i carabinieri, titolari delle indagini, i sanitari del 118 che hanno trasportato la vittima in codice rosso all'ospedale di Parma. L'uomo è stato fermato con l'accusa di tentato omicidio.

