Parma-Lazio 0-1, impresa al Tardini: in nove uomini decide Noslin, biancocelesti a 22 punti

La Lazio vince 1-0 al "Tardini" contro il Parma nella 15ª giornata di Serie A e lo fa nel modo più inatteso: prima l'espulsione diretta di Zaccagni al 42', poi il rosso a Basic al 78', infine il gol di Tijjani Noslin all'82' con i biancocelesti ridotti in nove. Una serata con episodi pesanti e una gestione emotiva che, alla fine, premia la squadra di Maurizio Sarri: tre punti che portano la Lazio a quota 22, con un passo in avanti concreto verso la zona europea, mentre il Parma resta fermo a 14 dopo aver sprecato una superiorità numerica prolungata.

Parma-Lazio 0-1 al Tardini, i primi segnali e il match che cambia al 42’

L'avvio racconta una gara vera, intensa, con occasioni su entrambi i fronti. Al 4' Cancellieri testa subito Corvi, che risponde presente. Dall'altra parte Provedel interviene sul tiro di Bernabé al 14', confermando attenzione e tempi giusti. Il Parma ha un momento chiave al 16': Estevez è provvidenziale quando anticipa quasi sulla linea Castellanos, pronto a colpire a botta sicura. Con il passare dei minuti la Lazio alza ritmo e pressione, torna pericolosa al 39' con Basic, ancora murato da Corvi. Poi l'episodio che cambia l'inerzia: al 42' cartellino rosso diretto a Zaccagni per un intervento a centrocampo con gamba alta, decisione confermata dopo controllo Var. Un rosso che pesa perché arriva quando la Lazio stava producendo le cose migliori.

Parma-Lazio 0-1, ripresa con superiorità numerica e il Parma che non la capitalizza

Nell’intervallo il Parma perde Delprato per infortunio e deve riscrivere le corsie: un dettaglio non secondario, perché incide su catene e uscite palla al piede. In avvio di secondo tempo i gialloblù provano a sfruttare l’uomo in più, alzano il baricentro e cercano di prendere campo, costringendo Provedel a lavorare. La Lazio, invece, sceglie compattezza, distanze corte e letture: meno palleggio pulito, più attenzione a non concedere il primo controllo comodo ai trequartisti e alle mezzali avversarie. È una partita che si incastra, con tanti duelli e poche linee libere.

Parma-Lazio 0-1, secondo rosso e il paradosso: Noslin segna con i biancocelesti in nove

Al 78' arriva il secondo snodo: Basic reagisce dopo un contatto e viene espulso. A quel punto il copione sembra scritto: Parma in undici contro nove, ultimi minuti con assedio annunciato. Invece la Lazio trova la giocata decisiva. All'82' Noslin, entrato al 69', mostra fame e strappa la partita: attacca lo spazio con decisione, vince il corpo a corpo con Valenti e con il mancino batte Corvi, firmando lo 0-1 che fa saltare lo stadio. È il gol che riassume la serata biancoceleste: sofferenza, ordine, poi un episodio a favore trasformato con cattiveria sportiva.

Parma-Lazio 0-1, Provedel salva il risultato e Sarri porta a casa una vittoria pesantissima

Dopo il vantaggio la Lazio non si limita a difendere passivamente: prova a spezzare il ritmo, guadagna falli, sporca ogni possesso avversario. Il Parma però ha l’occasione dell’1-1 e la costruisce con determinazione: all’85’ Provedel è determinante con una parata di livello, prima del tentativo di rovesciata di Pellegrino che aumenta la tensione negli ultimi minuti. Il fischio finale certifica una vittoria che vale più del punteggio: non solo per la classifica, ma per la tenuta mentale e per il messaggio interno, in un campionato in cui la Lazio ha già mostrato di pagare caro alcuni episodi disciplinari.

Parma-Lazio 0-1, dati e traguardi: 1100ª vittoria e numeri che spiegano la serata

Il successo del “Tardini” consegna alla Lazio la 1100ª vittoria in Serie A e arriva in una condizione rarissima: vincere con doppia inferiorità numerica. Non accadeva ai biancocelesti dal 3 aprile 2021 (2-1 allo Spezia) e, in trasferta, dall’8 maggio 2016 (3-1 al Carpi). Il dato più netto, però, è l’attualità disciplinare: la Lazio è la squadra con più cartellini rossi nel campionato in corso (cinque) e per la seconda volta in stagione chiude una gara con due espulsioni, dopo il derby del 21 settembre. In mezzo ci sono segnali individuali: Noslin sale a due gol in questa Serie A, e Cataldi firma un altro assist, confermando crescita nella produzione offensiva. Per il Parma resta l’amarezza: seconda sconfitta interna consecutiva senza segnare, e la sensazione di aver lasciato punti pesanti per strada.

Parma-Lazio 0-1, pagelle e episodi: Noslin uomo partita, rosso a Zaccagni e la reazione di Basic

Nel Parma Corvi regge a lungo (6) con parate importanti, ma si arrende sull’azione decisiva. Valenti (5) paga l’uno contro uno che porta al gol. Nella Lazio Noslin è il volto della notte (8): entra e decide. Zaccagni (5) incide al contrario con un fallo evitabile, mentre Basic scivola dal buono del primo tempo a un’espulsione che complica tutto (3). In mezzo, la prestazione di Provedel merita una nota alta (7) per l’intervento che blinda il risultato. Una partita che resterà come caso di studio su come, in Serie A, dettagli e gestione dei momenti possano ribaltare la logica apparente.