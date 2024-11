Parte il progetto della pista ciclabile da Tor San Lorenzo ad Anzio

Dopo due anni di pianificazione e studio, il progetto della pista ciclabile che collegherà Tor San Lorenzo al confine del territorio comunale di Anzio è pronto a entrare nella fase operativa. Con l’approvazione definitiva da parte del Comune di Ardea, prende forma un’infrastruttura che promette di rivoluzionare la mobilità sostenibile e il turismo locale, senza gravare sulle casse comunali: i 2,5 milioni di euro necessari per la sua realizzazione sono stati interamente finanziati dalla Città Metropolitana di Roma Capitale, nell’ambito di un programma che prevede 63 interventi su scala provinciale.

Non sarà un progetto isolato

Inizialmente, il tracciato era stato progettato a ridosso della zona balneare di via delle Dune, ma durante la fase di studio sono emersi ostacoli significativi che ne hanno richiesto una riformulazione. Secondo il documento di approvazione, il tracciato originario presentava criticità legate alla disponibilità delle aree e alla presenza di recinzioni e fabbricati, che avrebbero compromesso la linearità e la funzionalità del percorso.

La nuova tratta si svilupperà lungo la fascia stradale dell’ex S.P.601 sul Lungomare di Tor San Lorenzo, partendo dall’intersezione con Viale Marino e proseguendo su Via delle Pinete fino a raggiungere il confine con il comune di Anzio. Questa soluzione consente di superare le problematiche emerse e di garantire un tracciato continuo e ben integrato con le infrastrutture esistenti.

La pista ciclabile non sarà un intervento isolato, ma si collegherà a un percorso già finanziato dalla Regione Lazio, che unisce il centro di Tor San Lorenzo al mare attraverso Viale Marino. Questa continuità progettuale consentirà di creare un asse ciclabile e pedonale di grande valore, sia per i residenti che per i turisti. La nuova pista ciclabile si inserisce in un più ampio disegno di sviluppo territoriale, che punta a migliorare la fruibilità del lungomare e a promuovere la mobilità sostenibile come alternativa ai mezzi motorizzati.

Per Ardea necessario solo l’esborso per la manutenzione

Ad Anzio, la pista ciclabile si collegherà alla riserva naturale di Tor Caldara, creando un percorso che unisce bellezze naturali e aree urbanizzate, con l’obiettivo di incentivare il turismo lento e le attività all’aria aperta. La presenza di un’infrastruttura ciclabile sicura e ben progettata rappresenta un’opportunità per valorizzare le risorse paesaggistiche del territorio, attirando visitatori e migliorando la qualità della vita dei residenti.

Il progetto della pista ciclabile tra Tor San Lorenzo e il confine con Anzio si inserisce in un più ampio piano di investimenti sulla mobilità sostenibile da parte della Città Metropolitana di Roma Capitale. L’assegnazione di fondi specifici per questi interventi dimostra l’impegno a promuovere soluzioni che riducano l’impatto ambientale e migliorino l’accessibilità delle aree periferiche e costiere.

Il Comune di Ardea, beneficiario diretto di questo finanziamento, non dovrà sostenere costi per la realizzazione dell’opera, ma avrà la responsabilità di garantire la manutenzione e la gestione di una pista ciclabile che rappresenta un’opportunità unica per lo sviluppo locale.