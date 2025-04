Pasqua 2025 a Roma e nel Lazio: eventi, tradizioni e sapori nei borghi e nelle città

Pasqua nel Lazio non è mai solo una ricorrenza religiosa. È un mosaico di riti antichi, paesi in festa, sagre che profumano di primavera e appuntamenti che parlano di comunità. Dal venerdì al giorno di Pasqua, dal 18 al 20 aprile 2025, la regione si anima come ogni anno con processioni, mercati contadini, escursioni tra i monti e laboratori per famiglie, in un intreccio di spiritualità, cultura e buon cibo.

Roma e le sue province — Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo — offrono una varietà impressionante di esperienze, capaci di soddisfare chi cerca raccoglimento e chi invece vuole scoprire la bellezza delle tradizioni locali.

Roma: tra solennità, arte e scoperta

Nella Capitale, la celebrazione più simbolica resta la Via Crucis al Colosseo presieduta dal Papa nella sera del Venerdì Santo. Ma anche nei quartieri storici — da Trastevere a Testaccio, da Monti a Ostia Antica — si tengono processioni e rappresentazioni viventi della Passione, spesso con il coinvolgimento delle parrocchie e dei rioni.

Per i più piccoli, il Bioparco di Roma propone una caccia alle uova e laboratori dedicati agli animali, dal 18 al 22 aprile. E se il tempo lo permette, anche Villa Borghese e l’Orto Botanico sono ideali per una Pasquetta di relax urbano.

Gli amanti dell’arte potranno approfittare delle mostre aperte anche durante il weekend: a Palazzo Bonaparte quella su Dalí e il Surrealismo, al Chiostro del Bramante le opere immersive di Banksy, al MAXXI e al Palazzo delle Esposizioni progetti contemporanei e internazionali.

Frosinone e la Ciociaria: processioni e sapori forti

A Veroli, la processione del Venerdì Santo è un appuntamento secolare che attraversa il borgo con fiaccole, statue e cori polifonici. Simili riti si tengono anche ad Alatri, con un’intera giornata di rievocazioni e coinvolgimento delle confraternite locali, e a Ceccano, dove il centro si trasforma in una grande scenografia sacra.

A Isola del Liri la processione si affianca alla famosa cascata, creando un’atmosfera unica. A Campoli Appennino e Arpino, tra le colline, si possono invece assaporare prodotti locali in trattorie a conduzione familiare o partecipare a piccoli mercatini di Pasqua, con formaggi e dolci tipici come la ciambella pasquale ciociara.

Latina: tra il mare, la campagna e la devozione

Nel sud della regione, Pasqua si vive a ritmo lento. A Sezze, si svolge una delle Passioni viventi più note del Lazio, un evento corale che coinvolge centinaia di figuranti in costume lungo le vie del centro storico.

A Nettuno, la processione del Cristo Morto attraversa il borgo marinaro con una suggestione che unisce il sacro al profumo del sale. Mentre ad Aprilia e Sabaudia si possono trovare iniziative per famiglie nei parchi naturali e nelle aree verdi, con degustazioni, picnic e laboratori sulla biodiversità.

Interessante anche l’appuntamento con la Sagra del Carciofo a Sezze (anticipata al 12 e 13 aprile), dove la tradizione contadina incontra la cucina d’autore.

Rieti: natura e spiritualità tra i monti sabini

In provincia di Rieti, la Pasqua ha un respiro mistico. A Contigliano si tiene la processione del Cristo Morto, mentre a Poggio Bustone viene rappresentata la Passione in chiave teatrale.

Per chi cerca contatto con la natura, il 18 aprile a Vallepietra si tiene “Sentieri e Biodiversità”, un’escursione guidata tra paesaggi montani e riflessioni spirituali. Magliano Sabina, invece, ospita una “Tavolata in Pineta” nella giornata di Pasquetta, un pranzo all’aperto in stile comunitario, immersi nel verde e nel silenzio delle colline.

Viterbo e la Tuscia: riti, mostre e borghi senza tempo

La Tuscia mantiene vive le sue radici medievali anche nel periodo pasquale. A Tarquinia la processione del Cristo Morto, una delle più antiche del Lazio, sfila tra le torce, le confraternite e le campane in lutto.

Civita Castellana, dal 18 al 20 aprile, ospita la Rassegna del Portale d’Arte, una mostra diffusa di artigianato e arte sacra. A Vitorchiano, nel Parco dei Cinque Sensi, si organizzano percorsi immersivi e laboratori per famiglie, pensati per unire gioco, educazione ambientale e tradizione pasquale.

Anche il Castello di Santa Severa, a pochi km da Civitavecchia, sarà aperto e animato da visite guidate e performance ispirate alle leggende locali e alla Pasquella.

E nei borghi? Sagre e comunità in festa

Nel fine settimana di Pasqua, anche i piccoli comuni del Lazio si mettono in moto. A Torrita Tiberina (RM), la Sagra dell’Asparago Selvatico richiama visitatori da tutta la Sabina. A Lunghezza (RM) si tiene la Sagra delle Pappardelle al Cinghiale, con spettacoli folkloristici e piatti abbondanti da gustare in piazza.

A Colle di Tora (RI), sulle rive del Lago del Turano, si può partecipare alla “Pasqua in riva al lago”, tra passeggiate, prodotti locali e musica popolare. A Sutri (VT) si apre la “Fiera dei Sapori di Primavera”, mentre a Castro dei Volsci (FR) e a Bassiano (LT) sono previste mostre artigiane, messe solenni e piccole fiere agricole.

